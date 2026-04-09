Escándalo en Arabia Saudita: crecen las acusaciones de favoritismo hacia Cristiano Ronaldo

El empate 1-1 entre Al-Ahli y Al-Fayha, por la fecha 29 de la Saudi Roshen League, desató una polémica que sigue creciendo a medida que la temporada llega a su fin. El equipo de Yeda, tercero en la tabla, denunció errores arbitrales que, según la interpretación del club, condicionaron el resultado y favorecen indirectamente al líder Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo. Además, hablaron los protagonistas, dejando contundentes denuncias como la del jugador Wenderson Galeno: “Quieren darle la copa a una persona”.

El foco de la controversia está en tres situaciones puntuales dentro del área que Al-Ahli consideró penales claros y que no fueron sancionadas, incluso con intervención del VAR. La igualdad dejó al equipo con 66 puntos, a cuatro del conjunto de Cristiano Ronaldo, cuando restan seis jornadas para el final. Las situaciones fueron posteriormente mostradas por el propio club en un video.

La reacción institucional fue inmediata. A través de un comunicado oficial, el club expresó su “profunda insatisfacción con los errores arbitrales” y aseguró que las decisiones “tuvieron un impacto directo en el desarrollo del juego y en su resultado final”, lo que afectó su posición en la lucha por el título. Además, solicitó acceso a las grabaciones entre el árbitro y el VAR, junto con explicaciones claras sobre cada jugada cuestionada.

El texto también planteó una preocupación estructural: “Estos errores generan dudas legítimas sobre el proceso de selección de los árbitros y los criterios aplicados”. En el cierre, la institución pidió medidas para garantizar “la integridad de la competición”, en un mensaje que escaló el conflicto más allá de un solo partido.

Las declaraciones de los protagonistas elevaron aún más la tensión. El delantero inglés Ivan Toney, que marcó gol en el empate de ayer, fue uno de los más duros: “Al Al Ahly le han robado el partido; ha sufrido muchos errores esta temporada”. Luego apuntó directamente contra una de las decisiones: “Está claro, está claro como el día, no sé qué más quieres que haga, ¿recoger el balón con las dos manos, vas a pitar penalti entonces o no?”.

El atacante, compañero de Riyad Mahrez en Al Ahli, también hizo alusión a un favoritismo para el puntero: “Quien se beneficia es el equipo que estamos persiguiendo”. Dejando claro su descontento con la decisión y lo difícil que es competir en la pelea por la liga.

También reveló un episodio con el cuarto árbitro, diciéndoles que se enfocaran en la Champions de Asia y no en la liga: “No sé si el árbitro apagó su micrófono antes de decirme lo que me dijo: ‘Enfocate en la Champions League asiática’. Por eso necesitamos que se publiquen las grabaciones de audio, para que los hinchas puedan ver la verdad”. Su entrenador, el alemán Matthias Jaissle, respaldó esa versión y agregó: “Mis jugadores están extremadamente enfadados. ¿Por qué nos haces esto? Entendemos las reglas también”.

TONEY JUST SAID THIS… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



“The referee told us after the match… ‘Focus on the Asian Champions League.’



How does a referee say something like that? His head is somewhere else. I hope it was recorded and gets released.”



Asked who benefits?

Toney: “The team we’re chasing.” pic.twitter.com/eqKfhUBrZb — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) April 8, 2026

La crítica no se limitó al campo de juego. Wenderson Galeno, futbolista brasileño del plantel, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje directo: “Pueden entregar la copa, es eso lo que quieren, quieren tirar de todas formas el campeonato, quieren dar la copa para una sola persona, es una falta de respeto a nuestro club”. La frase es interpretada como una referencia directa a Cristiano Ronaldo.

Además, el delantero portugués tuvo ocho penales, hasta el momento, esta temporada, solo en Saudi Pro League. Convirtió seis y erró dos, y es un aspecto que aumenta más las sospechas hacia el equipo líder.

Pode entregar a taça, é isso que querem, querem tirar a gente de todo jeito do campeonato, querem da a taça para uma pessoa, uma falta de respeito com nosso clube 👍🏽 — w_galeno (@w_galeno90) April 8, 2026

Y estas sospechas no aparecen aisladas. Con el pronunciamiento de Al-Ahli, ya son ocho los clubes que denunciaron públicamente el arbitraje en la temporada. A la lista se suman Al-Taawoun, Al-Shabab, Damac, Al-Khaleej, Al-Ettifaq, Al-Ittihad y Al-Hilal. En contraste, el único equipo de la parte alta que no emitió quejas es Al-Nassr, actual líder con 70 puntos.

La tabla agrega contexto al conflicto. Al-Nassr encabeza el campeonato, con un partido menos, seguido por Al-Hilal con 68 y Al-Ahli con 66. El margen es estrecho y cada decisión adquiere un peso determinante en la definición del título.

Otras voces que se sumaron a la crítica fueron la de Hussein Abdul Ghani, referente histórico de Al-Ahli, quien calificó lo sucedido como “una catástrofe” y sostuvo: “Le privas de su derecho a competir, ya sea de forma intencionada o no”. En la misma línea, Sami Al-Jaber, exdelantero y leyenda del Al-Hilal, afirmó que “Al-Ahli ha sido perjudicado a favor de Al-Nassr”, y pidió que el caso sea investigado por las autoridades.

El delantero portugués llegó en 2023 a Al-Nassr y todavía no logró levantar un título FAYEZ NURELDINE - AFP

El clima, a seis fechas del final, es de máxima tensión. La acumulación de denuncias, los fallos arbitrales en partidos decisivos y las declaraciones de futbolistas y entrenadores instalaron una sospecha que atraviesa toda la competencia: la posibilidad de un favoritismo en la carrera por el título que tiene a Cristiano Ronaldo como principal protagonista. Cabe destacar que CR7 llegó en 2023 al equipo árabe y todavía no ha levantado títulos.

En ese escenario, el próximo cruce por ligar para Al-Ahli justamente ante Al-Nassr, aparece como un punto de quiebre. No solo por lo deportivo, sino por el contexto que lo rodea: una liga bajo cuestionamiento, con el arbitraje en el centro de la escena y con la credibilidad del torneo en juego.