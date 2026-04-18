Gary Lineker contó que Cristiano Ronaldo dejó de seguirlo cuando dijo que Messi era el mejor de la historia

El histórico delantero inglés Gary Lineker volvió a tomar partido en el debate que marcó una era del fútbol mundial y sumó un episodio revelador sobre su postura. El exgoleador máximo del Mundial México 1986 contó que Cristiano Ronaldo dejó de seguirlo en redes sociales luego de que expresara públicamente que Lionel Messi era, en su opinión, el mejor futbolista de todos los tiempos.

Durante una emisión reciente del podcast The Rest Is Football, Lineker expuso con tono distendido una situación que, más allá del humor, deja en evidencia el alcance que todavía tiene la rivalidad entre el crack argentino y el portugués. “No le caigo muy bien a Cristiano Ronaldo. No es por algo que dijera de él, salvo que fui honesto y creo que, en conjunto, Messi es mejor futbolista. Dejó de seguirme en Instagram. Superaré esto”, expresó, con sorna.

La revelación generó risas entre sus compañeros de programa, Alan Shearer y Micah Richards, también exfutbolistas ingleses. Lejos de inquietarse, el exdelantero se tomó con humor la situación y envió un mensaje a CR7. “Siempre me gustará. Nos hemos visto muchas veces. Sé que está molesto conmigo, pero está bien. Y, dicho esto... Cristiano, por favor, llamame. Seamos amigos de nuevo”, agregó, riendo.

Gary Lineker participa en el podcast The Rest Is Football, con otros ex futbolistas ingleses; el ex atacante es fanático de Messi.

La preferencia de Lineker por Messi no es reciente. A lo largo de los años, el ex futbolista de impecable conducta en su trayectoria, en la que no recibió siquiera una tarjeta amarilla, sostuvo de manera consistente su admiración al capitán de la selección argentina. En distintas entrevistas fue incluso más allá del elogio y lo ubicó en la cima de la historia del fútbol.

“Messi es mi futbolista favorito de todos los tiempos, simplemente porque, en mi opinión, es el mejor de la historia. Incluso comparado con verdaderos grandes, como [Johan] Cruyff, [Zinédine] Zidane y Ronaldo, Messi está claramente por encima”, sostuvo en una de sus intervenciones más contundentes. En esa línea, Lineker elaboró su ranking de los mejores futbolistas de todos los tiempos, en el que incluyó a Pelé, Diego Maradona, Messi y Ronaldo Nazário de Lima. La ausencia de Cristiano Ronaldo en esa corta lista alimentó la discusión que atraviesa generaciones y divide opiniones en el mundo.

El exfutbolista inglés destacó el impacto que tuvo el Mundial Qatar 2022 en su mirada definitiva. Consideró que la consagración de la selección argentina terminó por inclinar la balanza en favor de Messi en un debate que parecía eterno. Para él, aquella final frente a Francia resultó decisiva para cerrar la discusión.

La competencia entre Messi y Cristiano dominó casi dos décadas del fútbol internacional, con duelos emblemáticos en Barcelona y Real Madrid, récords y una disputa constante de premios y estadísticas. Mientras el rosarino acumula ocho Balón de Oro, el portugués cuenta con cinco, pero lidera en cantidad de goles oficiales.