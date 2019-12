Cristiano Ronaldo: "Soy el mejor del mundo y no tengo defectos"

El festejo de Cristiano Ronaldo, un jugador que hizo un culto de su imagen más allá de su innegable talento Fuente: Reuters

Así como es imposible discutir la calidad de futbolista de Cristiano Ronaldo, tampoco se puede poner en tela de juicio su falta de modestia. A pesar de que Lionel Messi arrasó en este 2019 con los premios The Best y el Balón de Oro, en una entrevista con DAZN Italia, el portugués fue categórico: "El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. El año que viene veremos".

Mientras disfruta de sus vacaciones de fin de año en Dubai junto a su familia, el portugués remarcó que se encuentra muy cómodo en Juventus. "Este club hoy es mi prioridad. Estoy feliz aquí, me gusta todo de Juventus, que es el mejor club de Italia, tiene una historia extraordinaria. También amo Italia y su cultura. Quiero jugar unos años más", aseguró.

El atacante llegó a Turín hace un año y medio y en La Vecchia Signora logró el Scudetto (el octavo de manera seguida para el club italiano). Con eso, conquistó una marca particular: resultó el primer futbolista en ser campeón de la Premier League (Inglaterra), la Serie A (Italia) y La Liga (España). "Sí, me convertí en el único en ganarlas. Como digo siempre, un trofeo es un trofeo y yo adoro ganarlos. Sé quién soy y que al final de la historia me dirán 'bravo'".

El futbolista de 34 años también fue consultado sobre el mejor jugador de la Serie A italiana. "El premio lo gané yo, así que de momento soy yo: agradezco a los colegas que me votaron, es un honor. Hay muchos más muy buenos. Veremos, en este torneo tenemos muchas opciones".

Ahora, si se hace un repaso de lo que fue el 2019 futbolístico para CR7, aparecen algunos datos curiosos. En principio, tuvo una menor cantidad de goles en un año calendario. Desde el 2010, Cristiano había logrado mantener una racha de 49 goles o más por año (en 2013 consiguió marcar 69), aunque en este 2019 celebró en 39 oportunidades, diez menos que el año pasado.

"Es su peor año en la última década", mencionan en algunos medios de comunicación europeos en referencia al portugués. La tendencia desde el mencionado 2013, donde batió su récord y anotó 69 goles, es decreciente: 61 goles en 2014, 57 en 2015, 55 en 2016, 53 en 2017, 49 en 2018 y... 39 en 2019, un año donde Cristiano disputó todos los partidos con la Juventus.

Cristiano y un festejo con la camiseta de Portugal Fuente: Reuters

Robert Lewandowski resultó, en este 2019, el mejor goleador del mundo con 54 tantos. El delantero polaco del Bayern Munich quedó por encima de Lionel Messi (50), Kylian Mbappé (44), Raheem Sterling (41) y Eran Zahavi (40). Llamativamente, Cristiano quedó afuera de ese lote.

El portugués volverá a jugar con Juventus el próximo 6 de enero, cuando reciban al Cagliari por la fecha 18 de la Serie A. La 'Vecchia Signora', con 42 unidades, es superada únicamente en la tabla por diferencia de gol por el Inter de Milán.