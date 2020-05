Cristiano y "Striker Force 7", el cómic hecho por el cordobés "Junior"

CORDOBA.- Cristiano Ronaldo no sólo hace goles para Juventus. También es un superhéroe, tiene amigos y protagoniza aventuras. Todo es en "Striker Force 7", un cómic que sale en Europa. El dibujante del crack portugués que ahora juega en Juventus es un cordobés, Fernando León González, conocido como "Junior". En el mundo de las historietas es muy conocido, fue uno de los dibujantes de Las Tortugas Ninjas y el de "Ciudad", el libro que dio origen a la película "Misión rescate", la más vista de Netflix en las últimas semanas y que ya prepara una segunda temporada.

De fútbol lo único que veía "Junior" -hasta ahora- eran los Mundiales "de punta a punta". Nada más. A partir de este trabajo empezó a buscar y a ver partidos de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo junto con Lionel Messi. "No me gusta el fútbol; pensaba 'justo a mí me viene a tocar esto" , dice divertido a LA NACION, y admite que se hizo fanático del portugués, a quien sigue en las redes sociales, lee lo que se publica sobre él y repasa sus partidos en la Liga italiana y en la Champions League. Incluso de los tiempos en Real Madrid y Manchester United.

Fernando León González es "Junior": se hizo fan de Cristiano

"Junior" dibuja desde tan chico como Ronaldo patea la pelota y, desde siempre, "cuenta". "En mis garabatos se veía esa inquietud, de acción y acción. No es sólo dibujar, sino armar una historia". Sus primeros trabajos, de adolescente, los publicó la mítica revista de humor cordobés "Hortensia". Los llevaba con su papá y, por eso, cuando le plantearon que su nombre era muy largo y tenía que buscar un seudónimo, optó por "Junior".

El mundo y el negocio del comic tiene sus reglas y códigos; el cordobés tiene un representante en Barcelona, Joaquín García, quien mantiene contactos con las editoriales y busca oportunidades. Así llegó la de Cristiano Ronaldo y sus superhéroes. El máximo goleador histórico del Real Madrid y de la selección de Portugal fue el ideólogo de "Striker Force 7" que publica en España la editorial Destino. El comic tendrá una serie animada y lo saca a Ronaldo de la cancha para convertirlo en parte de la agencia internacional Striker Force 7, dedicada a asegurar la paz en el mundo.

La idea del portugués es usar su imagen para fomentar la lectura entre los más chicos y la interrelación entre las distintas culturas. "De la misma manera que el fútbol conecta culturas y personas de todo el mundo, creo que los grandes personajes animados y héroes pueden hacer lo mismo y es por eso que estoy emocionado de unir estas pasiones del fútbol y los superhéroes a través de este proyecto y compartirlo con mis fans", dijo en un comunicado.

"Mis amigos me dicen por qué no dibujo a (Lionel) Messi -cuenta "Junior"-. El tema es que me contactaron de la editorial porque encajé justo con su ideal de gráfico. Además, no sé si Messi me resultaría tan atractivo; Ronaldo es así de 'loquito', un personaje magnético que me tiene cautivo".

Los dibujos de "Junior" sobre Extraction, que llegó a Netflx como "Misión de Rescate", basada en la novela Ciudad

Igual que en el fútbol, los dibujantes de las grandes ligas del cómic no son tantos: "Es difícil llegar; te tienen que ver, hay que hacerse visible, mostrar tus trabajos en internet, ponerle pasión. Soy un convencido de que la energía del amor, del entusiasmo, se ve en los dibujos. La gran industria está en Europa y en Estados Unidos . En Oriente es la manga japonesa (cómic japonés), que me encantaría dibujar, pero es un género muy distinto, minucioso, en detalle".

En su historieta, Ronaldo tiene varios amigos, entre ellos, una pelota con la que habla y juega. Otro detalle es que sus compañeros se ríen un poco de la personalidad del portugués: le dicen que es un "creído", un "soberbio".

"Junior" recibe cada capítulo -unas 26 páginas- con bocetos de los dibujos (de frente, de perfil, corriendo) que él realiza y envía para que sean coloreados. "De la foto al dibujo la persona está sintetizada, tiene las características propias para que todos se den cuenta de quién es", explica. El guión de la historieta es de uno de los autores de Batman: Scott Peterson.

Es la primera vez que el cordobés dibuja a un personaje con existencia real y lo disfruta. "Por necesidad y amor al dibujo me voy desdoblando -cuenta-. En este caso el dibujo es más puro, más simple, más sintético, casi a mitad de camino con uno animado, con fuerza".

Otras imágenes de "Extraction", vista en Netflix como "Misión de Rescate"

Aquella vez de Las Tortugas Ninjas

"Junior" comparte el trabajo de Ronaldo con un cómic de la vida de Manuel Belgrano en Jujuy que está terminando. Nació de una amistad con una representante y de contactos con el Instituto Belgraniano de esa provincia. El nombre del cordobés aparece en los créditos de "Misión rescate" porque él es el autor de los dibujos del libro "Ciudad" en el que se basa el film. Llegó a ese puerto porque buscaba trabajar haciendo aliens y no aparecía la oportunidad. Su representante le ofreció un libro que implicaba 18 meses de contrato. No lo convencía la idea, pero pidió la historia.

El guión era de Joe y Anthony Russo, quienes querían hacer una película pero no conseguían financiamiento y una editorial de cómics se interesó. "Así terminé dibujando esta historia en la Triple Frontera, en Ciudad del Este. Además de mi estética, les interesó que conocía el lugar, porque ellos no. Hubo una serie de coincidencias y terminó todo en este film", repasa "Junior".

Una década antes, como "buscador eterno de trabajo por internet", empezó a dibujar libros para colorear. Al tiempo la empresa le comunica que eran los creadores de Las Tortugas Ninjas y le ofrecen dibujar un número del cómic. "No lo podía creer, eran mitos vivientes".

En el proceso de producción los dibujos van y vienen, hay consultas, contacto permanente en toda la cadena. Para "Ciudad" todo el tiempo hablaba con Ande Parks (guionista junto a los Russo). En el caso de "Striker Force 7", hay una suerte de productor general que coordina y atiende las dudas. Para "Junior", dibujar superhéroes era una idea atractiva lo que no pensó era que terminaría haciéndolo con un astro internacional del fútbol. "Disfruto dibujar, así que todo lo que llega, bienvenido sea".

"Striker Force 7" tendrá su serie animada. Ronaldo participa en la producción para Facebook. La producción cuenta con el apoyo de Graphic India y VMS Communicaction. El jugador compartió la primera imagen en redes, pero no hay una fecha de estreno confirmada.