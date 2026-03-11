Qué selección de fútbol podría reemplazar a Irán en el Mundial 2026
La FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol evalúan otorgar el cupo vacante a Irak, por ser la siguiente selección mejor posicionada en las eliminatorias de dicha confederación; el conjunto de Emiratos Árabes Unidos también quedó como un posible candidato
El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró este miércoles que su país no participará en el próximo Mundial de fútbol, que se disputará este año y que tendrá a Estados Unidos —junto con México y Canadá— como uno de los organizadores. La decisión se produce en medio de la escalada del conflicto luego de los ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
Ante el anuncio, surgió una pregunta inmediata: quién ocupará el lugar que dejaría vacante la selección iraní en el torneo.
En el sorteo de la Copa del Mundo realizado en diciembre, Irán había quedado encuadrado en el grupo G, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los tres partidos del conjunto iraní en esa zona estaban programados para disputarse en territorio estadounidense: dos en Los Ángeles y uno en Seattle.
Irán había logrado la clasificación al Mundial tras terminar en el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol.
Ahora, según trascendió, la FIFA y la Confederación Asiática evalúan otorgar el cupo vacante a Irak, por ser la siguiente selección mejor posicionada en las eliminatorias de la región. El seleccionado de Emiratos Árabes Unidos también aparece entre los posibles candidatos para reemplazar a Irán.
De acuerdo con el reglamento de la FIFA, si una asociación miembro participante se retira o es excluida de la Copa del Mundo, es el organismo rector del fútbol mundial el que debe resolver la situación y definir las medidas correspondientes.
Qué dijo Irán para retirarse del Mundial
“Teniendo en cuenta que este régimen corrupto [por Estados Unidos] asesinó a nuestro líder, el ayatollah Ali Khamenei, bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo”, dijo el funcionario a la televisión estatal iraní. “Nuestros hijos no están seguros y, fundamentalmente, no se dan las condiciones para participar”, prosiguió.
“Dadas las acciones maliciosas que llevaron a cabo contra Irán, nos impusieron dos guerras en ocho o nueve meses y mataron y martirizaron a miles de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, es evidente que no podemos estar “presentes”, señaló Donyamali.
La Copa del Mundo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
