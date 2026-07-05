Cristiano Ronaldo vaticinó una victoria ante España, le habló a sus críticos y aconsejó a Yamal

Cristiano Ronaldo jamás pasa inadvertido. El astro que se construyó en base a disciplina, ése que genera alto impacto dentro y fuera de las canchas, es el “villano” necesario de una era del fútbol dominada por Lionel Messi. En la Copa del Mundo que tiene al 10 argentino como máximo artillero actual y de todos los tiempos de la competencia, Cristiano sacó pecho en la previa al duelo que su Portugal tendrá ante España este lunes, por los octavos de final.

“Independientemente de lo que pase ante España, tendré la conciencia tranquila. Ojalá no sea mi último partido. He jugado en la selección y en los clubes por pasión. Pase lo que pase, estaré feliz. No estoy mal en este Mundial: ya hice tres goles. A ver si hago un ‘golito’ más”, desafió el crack portugués, cuya conferencia también tuvo dardos para algunos periodistas.

CR7 no escatimó en cruzarse con algunos periodistas en la conferencia (Photo by Paul ELLIS / AFP) PAUL ELLIS - AFP

“Ojalá que mañana no sea mi último partido, así me pueden matar un poco más”, enfatizó el ex Real Madrid en alusión a los periodistas. Incluso, retó a uno de los presentes a que hiciera una buena pregunta y redobló la apuesta sobre cuándo dejará la selección: “Terminaré de jugar cuando yo quiero, no cuando vos quieras”.

En ese sentido, al ser consultado sobre qué es lo más difícil de disputar un Mundial con 41 años, el delantero volvió a ir al filo con parte de la prensa: “Hablar con ustedes, sobre todo con algunos que no me quieren. Por eso será bonito ganarle a España”.

"TERMINARÉ DE JUGAR CUANDO QUIERO, NO CUANDO VOS QUIERAS..."



🗣️ Cristiano Ronaldo al ser consultado sobre su retiro



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Durante el Mundial de Qatar, Cristiano Ronaldo había llegado a perder la titularidad, mientras que en la trabajosa victoria ante Croacia, en los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo, el entrenador Roberto Martínez dispuso la salida del astro antes del final.

En esas circunstancias, Cristiano consideró que siempre tendrá “un papel importante” para su seleccionado: “No va a cambiar, jugando o no, yo siempre tendré un papel importante. Y terminaré cuando yo quiera”. “Veremos”, respondió cuando le preguntaron si esta sexta Copa del Mundo es la última de su extensa carrera, aunque remarcó que “lo importante es el partido con España”.

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Cristiano’s reaction after a journalist said he had played 22 years for Portugal:



Journalist: “You’ve been playing for Portugal for 22 years…”



Cristiano: “23.” 😂❤️pic.twitter.com/zeIRAQcRdC — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 5, 2026

Cuando uno de los periodistas le dijo que llevaba “22 años” representando a Portugal, Cristiano rápidamente lo corrigió y le dijo “23″. Y con esa corrección como puente, el capitán luso insistió en que durante más de dos décadas lidió con críticas. “Intento, intento, intento convencer, pero llevo 23 años y no hay manera. Los fans saben lo que hay; el resto, no importa para nada”, exclamó.

En una Copa del Mundo con grandes figuras cuyos aportes fueron importantes para sus equipos, también le pidieron a Cristiano que diera una referencia sobre Lamine Yamal, la joven estrella española. “Tiene mucho futuro, lo está haciendo muy bien y tiene un futuro vibrante”, sintetizó.

Cristiano: “Ese que está ahí… te reto a hacer una buena pregunta, sé que que yo no te gusto”.



Periodista: “¿Qué es lo más difícil en esta Copa del Mundo con 41 años?”.



Cristiano: “HABLAR CON USTEDES… CON ALGUNOS, LOS QUE NO ME QUIEREN”.



ESTE CRUCE EN CONFERENCIA. ⚠️🇵🇹… — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2026

La figura de Yamal, además de admiración, ha despertado críticas por manifestaciones extrafutbolísticas o supuesta falta de profesionalismo en algunas circunstancias. En alusión a cómo hacer una carrera extensa y convivir con detractores, el capitán de Portugal se permitió darle algunas recomendaciones a Lamine.

“Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga. Si tú haces caso a la crítica, estás perdido. Hay críticas constructivas y críticas para intentar matarte. Tiene que acostumbrarse. Pero también tiene que enfocarse en la gente que lo quiere”, indicó el máximo goleador del fútbol global, quien acumula 974 conquistas.

El crack portugués elogió a Yamal y lo "aconsejó" para su carrera (Photo by Paul ELLIS / AFP) PAUL ELLIS - AFP

“Hay que tener pasión por lo que haces. Hay días que no tienes ganas, pero es parte de nuestro trabajo”, reveló su fórmula del éxito el delantero, cuyo paso por Real Madrid le hizo tener una relación muy cercana con España.

Así, CR7 elogió tanto al país como al seleccionado que dirige Luis de la Fuente: “Tengo un cariño muy especial por España, pasé muchas cosas ahí. España es siempre candidata, pero este partido es diferente. Tengo la sensación de que vamos a ganar”.

Cristiano celebra con Ramos el agónico 2-1 a Croacia (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) Nathan Denette - The Canadian Press

A un año de la trágica muerte de Diogo Jota, integrante del seleccionado portugués, Cristiano Ronaldo destacó que ese golpe “hizo que el grupo esté todavía más unidos”. “No sé por qué razón, pero en el aspecto emocional es el mejor Mundial”, indicó el delantero.

Más allá de los dardos a la prensa, el capitán también reflexionó sobre todo lo que le brindó su pasión por la pelota: “No me falta nada en la vida. Ha sido muy generosa conmigo. Nunca esperé ganar. Espero vivir más de 40 años y he aprendido mucho. De las críticas también. Agradezco las críticas porque de eso también he aprendido. Quiero disfrutar”.