Cristiano Ronaldo vuelve a Manchester United luego de 12 años y revoluciona la Premier League

Todavía resulta difícil de creer, porque hasta hace muy pocas horas, todo indicaba que Cristiano Ronaldo iba a dejar Juventus para vestirse del color “skyblue” de Manchester City. Pero ocurrió un cambio abrupto. El disparatado mercado de pases europeo, que supo conmoverse con la salida de Lionel Messi de Barcelona y su llegada a PSG, reeditó un viejo amor: el de Cristiano Ronaldo con el club más ganador de Manchester, el United. La noticia se confirmó esta mañana: el atacante luso vuelve a Inglaterra para enriquecer la liga que lo vio debutar el 16 de agosto de 2003. Y los hinchas de los Red Devils pasean con una sonrisa indisimulable...

Sí, es una locura y está pasando.



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗿𝗲𝘆 ❤️#MUFC @Cristiano — Manchester United (@ManUtd_Es) August 27, 2021

El trato está sujeto a términos personales, visado y un examen médico: protocolos. Cristiano, cinco veces elegido el mejor jugador del año, había anunciado a la Juventus que ya no deseaba jugar para el conjunto italiano, según declaraciones del director técnico, Massimiliano Allegri. Si bien Manchester United no reveló el valor de transferencia por Cristiano, desde Inglaterra se reporta que el número está alrededor de los 25 millones de euros (29,5 millones de dólares) a favor de Juventus. Y que el jugador embolsará alrededor de 480 mil libras semanales hasta junio de 2023. “Todos el el club están ansiosos por recibir de vuelta a Cristiano al Manchester”, indicó el United en un breve comunicado, lo que pone fin a un día de acontecimientos de rápido desarrollo. “CR7″ regresa al equipo con el que celebró diez títulos, entre ellos su primera Champions League en la temporada 2007-08. Y el noruego Ole Gunnar Solsjkaer, ex compañero de equipo, será su entrenador.

Después de tres temporadas, Cristiano deja la Juventus, equipo al que llegó procedente del Real Madrid. “Ayer, Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana [por la Serie A ante el Empoli]”, declaró Massimiliano Allegri, esta mañana. “Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa”, subrayó Allegri. “Hay que agradecerle a Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes”.

Manchester United anunció la llegada de Cristiano Ronaldo

Antes de ser transferido a Real Madrid, ya como galáctico, Cristiano Ronaldo alimentó su figura de leyenda con estadísticas fabulosas vistiendo la camiseta de Manchester United. Tras su llegada de Sporting de Lisboa, el portugués obtuvo tres Premier Leagues, dos copas de la liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League y un Mundial de Clubes. Disputó 292 partidos, convirtió 118 goles y dio 69 asistencias. Ahora, con 36 años, está de regreso.

La Premier League usó su perfil de Twitter para darle la bienvenida al portugués, que regresa a la competencia (y al club) que lo lanzó al estrellato. “Incontables momentos de magia. ¿Cuántos goles agregará a su cosecha Cristiano Ronaldo con la camiseta de Manchester United?”, se pregunta la liga. Y agrega un collage de fotos de sus mejores momentos como Diablo Rojo. La llegada de CR7 completa un mercado que se inició con la multimillonaria inversión para repatriar a Jadon Sancho desde Alemania y continuó con la contratación de Raphael Varane (excompañero de Cristiano en Real Madrid).

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United, había analizado ayer el partido de este fin de semana ante el Wolves. Cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo y su posible llegada al Manchester City, la reacción del noruego fue tajante: “Bueno, me parece bien. Pero nos han enseñado a que si has jugado en el United, no puedes irte al City.” Y enseguida le reabrió las puertas del Manchester United: “Es una leyenda de este club, quizá el mejor jugador de la historia. Tuve la suerte de jugar con él. Veremos qué sucede, siempre hemos tenido buena comunicación, Bruno Fernandes habla constantemente con él y sabe qué sentimos por él. Si se va de la Juventus, sabe que estamos aquí”. Ahora, ese mensaje cobra más valor. Porque su excompañero será otra vez jugador del club que lo lanzó al estrellato mundial.

Goles espectaculares de Cristiano Ronaldo en el United

LA NACION