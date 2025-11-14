Croacia se clasificó para el Mundial 2026, Países Bajos quedó muy cerca y hay suspenso con Alemania

La selección de Croacia se convirtió este viernes en el 30° clasificado para el Mundial de 2026 al derrotar en Rijeka por 3-1 a Islas Feroe, equipo conformado por mayoría de jugadores amateurs que mantenía la ilusión de acceder al repechaje. Así, Croacia resulta el tercer país europeo que aseguró su lugar en la Copa, después de Inglaterra y Francia.

El conjunto visitante dio la sorpresa al ponerse en ventaja a los 16 minutos, en un remate de Gaza David Turi que se desvió y descolocó al arquero Dominik Livakovic. Con ese éxito parcial, los isleños se aferraban a la posibilidad de quedarse con el segundo puesto del grupo L, a la expectativa de que Chequia no ganara el lunes en la última fecha. No obstante, los croatas no perdonaron.

Josko Gvardiol tomó un rebote a los 23 e igualó con un disparo cruzado. Y en el segundo tiempo, Petar Musa anotó el 2-1 y Nikola Vlasic, que había ingresado por Luka Modric, sentenció el duelo. Invicto a falta del partido como visitante contra Montenegro el lunes, el conjunto balcánico se aseguró estar en un séptimo Mundial.

Compacto de Croacia 3 vs. Islas Feroe 1

Países Bajos deberá esperar hasta ese mismo día para confirmar su clasificación tras un 1-1 con Polonia en Varsovia. Líder con 17 unidades en el grupo G, recibirá al eliminado y último, Lituania, con una doble ventaja sobre los polacos, ya que a falta de una jornada les lleva tres puntos y la diferencia de goles entre ambas selecciones es abrumadora: los neerlandeses tienen +19, y sus rivales de este viernes, +6. Sólo una combinación de goleadas fuera de lo común cambiaría lo que parece casi sellado, con Países Bajos primero y Polonia, que visitará a Malta, en el segundo lugar, que lleva a la repesca.

Los polacos se pusieron en ventaja cerca del final de la primera etapa con una exquisita definición en un rápido contragolpe construido por sus dos delanteros casi desde su propia área, cambiando los roles. Jakub Kaminski convirtió con un remate entre las piernas del arquero Bart Verbruggen, tras una habilitación desde el círculo central por parte de Robert Lewandowski, que recibió del número 13, hizo una pausa para esperar la aceleración de su compañero y lo dejó corriendo de frente al arco, sin que Virgil van Dijk pueda alcanzarlo para impedir el remate.

La igualdad llegó en el inicio de la segunda etapa, cuando Memphis Depay empujó a la red una pelota que había quedado delante del arco, entre varias piernas, luego de una salvada de Kamil Grabara ante un cabezazo increíblemente fallido de Donyell Malen. Luego, Verbruggen sostuvo con sus atajadas el empate que festejó Países Bajos.

Lo mejor de Países Bajos 1 vs. Polonia 1

Alemania tardó 49 minutos en marcar en su triunfo por 2-0 en su visita a Luxemburgo y se mantiene como líder del grupo A por diferencia de goles sobre Eslovaquia, contra la que definirá el pasaje directo al Mundial el lunes en Leipzig. Nick Woltemade apareció por el segundo palo para definir tras un pase cruzado de Leroy Sané. Y 20 minutos más tarde, el delantero completó su doblete tras un pase de Bote Baku.

Los germanos acumulan 12 puntos y tienen +7, por lo que les alcanza un empate en casa para clasificarse ante los eslovacos, que en el primer minuto adicional consiguieron el gol con el que superaron por 1-0 a Irlanda del Norte. Tomas Bobcek empujó la pelota en un tiro de esquina en el que el arquero visitante, Bailey Peacock-Farrell, falló en su intento de despejar con un puño. A Eslovaquia sólo le sirve ganarle a Alemania en la última jornada, ya que también suma 12 unidades pero tiene +4.

Resumen de Luxemburgo 0 vs. Alemania 2

En la misma zona de los croatas, Gibraltar se puso en ventaja ante Montenegro a los 20 minutos, pero le duró poco: el visitante lo dio vuelta y ganó por 2-1, por lo cual los gibraltareños siguen sin sumar luego de siete fechas. En la última jornada visitarán a Chequia, que por la derrota de Islas Feroe se aseguró el segundo puesto y el acceso al repechaje.

En el primer turno, con un tanto en el único remate al arco que ejecutó, Malta superó como visitante por 1-0 a Finlandia, logró su primera victoria en las vigentes eliminatorias y abandonó el último lugar en el grupo G, en el que ambas selecciones resultarán eliminadas.

Síntesis de Finlandia 0 vs. Malta 1

Las posiciones

Los 30 clasificados