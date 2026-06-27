LA NACION
en vivo

Croacia vs. Ghana, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El equipo europeo se cita con el conjunto africano, en un choque decisivo

Luka Modric, a la hora señalada
Luka Modric, a la hora señaladaCOLE BURSTON - AFP

Ghana también confirma su once

Así saldrá Ghana para enfrentar a Croacia: Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed; Ernest Nuamah, Mohammed Kudus, Kamaldeen Sulemana; Antoine Semenyo.

Ghana quedó emparejada en el Grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Croacia y Panamá
Ghana quedó emparejada en el Grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Croacia y PanamáAhn Young-joon - AP

Alineación croata confirmada

El técnico Zlatko Dalić dispuso los siguientes once de Croacia ante Ghana: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Lovro Majer, Andrej Kramaric, Ivan Pericic.

Por la clasificación

Croacia y Ghana afrontarán de las 18:00 un partido decisivo para sus aspiraciones en la Copa del mundo. Quien gané pasará directamente a los dieciseisavos, sin depender de lo que pasé con Inglaterra, que al mismo horario se medirá con Panamá, en el Met Life Stadium de Nueva York.

El rival

Ghana, el trabajado equipo dirigido por Carlos Queiroz, demostró que está vivo. Expuso contra Inglaterra (0-0) que sabe defender y resistir los embates del rival. Y si esta tarde gana, sigue adelante.

El ídolo

La imagen de Modric no es buena. El capitán de 40 años, pese a una buena temporada en Milan, nota en sus rodillas el transcurrir del tiempo y el peso de los años; fue reemplazado en ambos encuentros.

La actualidad

Croacia apenas suma 3 puntos, uno menos que Inglaterra; todo resultado que no sea una victoria les obligará a cruzar los dedos para avanzar como una de las mejores ocho terceras de grupo. El equipo veterano del seleccionador Zlato Dalic se inclinó contra Inglaterra (4-2) y se impuso por la mínima sobre Panamá.

Bienvenidos al partido en vivo

El desenlace del Grupo L llega a su fin con el finalista 2018 contra las cuerdas: Croacia, con Luka Modric y otros gladiadores de una generación, está obligado a vencer a Ghana para superar la etapa de grupos. El partido se juega desde las 18, en Philadelphia. Todo lo que pase, minuto a minuto.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Galíndez reveló una intimidad del momento en que Ecuador parecía condenado: la llamada que lo levantó
    1

    El agradecimiento de Hernán Galíndez con el Kily González después de la clasificación de Ecuador en el Mundial

  2. Posible cruce de la Argentina en 16avos de final: estas son todas las combinaciones del grupo de España y Uruguay
    2

    Posible cruce de la Argentina en 16avos de final: estas son todas las combinaciones del grupo de España y Uruguay

  3. Argentina vs. Cabo Verde, por los 16vos de final del Mundial 2026: cuándo se juega el partido
    3

    Argentina vs. Cabo Verde, por los 16vos de final del Mundial 2026: cuándo se juega el partido

  4. Por dónde pasan Colombia vs. Portugal y qué canal lo transmite en vivo
    4

    Por dónde pasan Colombia vs. Portugal y qué canal lo transmite en vivo