Croacia vs. Ghana, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El equipo europeo se cita con el conjunto africano, en un choque decisivo
Ghana también confirma su once
Así saldrá Ghana para enfrentar a Croacia: Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed; Ernest Nuamah, Mohammed Kudus, Kamaldeen Sulemana; Antoine Semenyo.
Alineación croata confirmada
El técnico Zlatko Dalić dispuso los siguientes once de Croacia ante Ghana: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Lovro Majer, Andrej Kramaric, Ivan Pericic.
🇭🇷🇬🇭 STARTING XI FOR GHANA!— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 27, 2026
We CAN'T lose!
AJMO HRVATSKA! pic.twitter.com/qc2QsjeCZw
Por la clasificación
Croacia y Ghana afrontarán de las 18:00 un partido decisivo para sus aspiraciones en la Copa del mundo. Quien gané pasará directamente a los dieciseisavos, sin depender de lo que pasé con Inglaterra, que al mismo horario se medirá con Panamá, en el Met Life Stadium de Nueva York.
El rival
Ghana, el trabajado equipo dirigido por Carlos Queiroz, demostró que está vivo. Expuso contra Inglaterra (0-0) que sabe defender y resistir los embates del rival. Y si esta tarde gana, sigue adelante.
El ídolo
La imagen de Modric no es buena. El capitán de 40 años, pese a una buena temporada en Milan, nota en sus rodillas el transcurrir del tiempo y el peso de los años; fue reemplazado en ambos encuentros.
La actualidad
Croacia apenas suma 3 puntos, uno menos que Inglaterra; todo resultado que no sea una victoria les obligará a cruzar los dedos para avanzar como una de las mejores ocho terceras de grupo. El equipo veterano del seleccionador Zlato Dalic se inclinó contra Inglaterra (4-2) y se impuso por la mínima sobre Panamá.
Bienvenidos al partido en vivo
El desenlace del Grupo L llega a su fin con el finalista 2018 contra las cuerdas: Croacia, con Luka Modric y otros gladiadores de una generación, está obligado a vencer a Ghana para superar la etapa de grupos. El partido se juega desde las 18, en Philadelphia. Todo lo que pase, minuto a minuto.
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