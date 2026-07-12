Días y horarios de las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en su etapa definitoria tras concluir los cuartos de final. De los 48 seleccionados que iniciaron la competencia en Estados Unidos, México y Canadá, solo cuatro permanecen en carrera por el título tras la eliminación de 44 equipos, entre ellos potencias como Brasil, Alemania y Uruguay. Ya quedaron definidos los cuatro semifinalistas y, en consecuencia, los únicos países que disputarán ocho partidos en esta edición. Los cruces serán así: Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El camino hacia la final comenzó con el triunfo de Francia sobre Marruecos por 2 a 0, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Su próximo rival, España, venció a Bélgica por 2 a 1, gracias a los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino (Charles De Ketelaere empató transitoriamente para los belgas). Del otro lado del cuadro, Inglaterra eliminó a Noruega por 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup convirtió el tanto de los Vikingos Rojos). Por último, la Argentina venció a Suiza por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató parcialmente para los helvéticos).

El cuadro del Mundial 2026, con la selección argentina en semifinales Canchallena

La agenda de las semifinales comienza este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas con el partido entre franceses y españoles. Al día siguiente, el miércoles 15, la acción se traslada al Mercedes Benz Stadium de Atlanta, donde argentinos e ingleses se verán las caras por un lugar en el duelo decisivo. Los perdedores de estos cruces se medirán el sábado 18 en Miami por el tercer puesto, mientras que la final será el domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De los semifinalistas, todos saben lo que es levantar el trofeo más preciado a nivel de selecciones. El más ganador es la Argentina, con tres títulos: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Luego aparece Francia, con dos consagraciones: Francia 1998 y Rusia 2018. Por último, tanto España como Inglaterra se consagraron campeones apenas una vez: los españoles en Sudáfrica 2010 y los ingleses en Inglaterra 1966.

La selección argentina se consagró campeona del mundo en 2022 tras vencer a Francia en la final FRANCK FIFE - AFP

Semifinales del Mundial 2026

Francia vs. España – Martes 14 de julio a las 16 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Martes 14 de julio a las 16 en el AT&T Stadium de Dallas. Inglaterra vs. Argentina – Miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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