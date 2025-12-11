Cuáles son los jugadores argentinos en el mundo con mayor proyección de mercado

El Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) presenta anualmente un estudio de futbolistas de todo el mundo cuyo valor de transferencia es probable que aumente más en términos absolutos durante los próximos seis meses. El relevamiento reciente demuestra que varios jugadores argentinos generaron un gran impacto en sus clubes y potenciaron su cotización de mercado.

La encuesta de CIES se realizó sobre 169 futbolistas de 23 ligas y estima el valor de mercado de cada atleta al final de la temporada 2025/26, según el calendario europeo.

Franco Mastantuono figura en este informe como una de las mayores proyecciones Angel Martinez - Getty Images Europe

El informe incluye, entre otros, a Franco Mastantuono, que fue vendido por River en 45 millones de euros a Real Madrid. Según el relevamiento de CIES, la proyección del volante argentino trepó hasta los 95,3 millones de euros y en junio de 2026 llegará a los 115,4 millones.

También figura Matías Soulé, el delantero que surgió de Vélez y luego pasó de Juventus a Roma a cambio de 25,6 millones de euros; su proyección ya llega a los 49,5 millones y se estima que ascenderá para 2026 hasta los 57,7 millones de euros.

El impacto de Nicolás Paz en Como también figura como uno de los puntos altos de este informe. Es que el volante ofensivo pasó de Real Madrid al fútbol italiano a cambio de 6 millones de euros, y ahora su cotización ascendió hasta 36,7 millones y se calcula que alcanzará los 50,2 millones para junio de 2026.

Matías Soulé es otro de los argentinos que está en la nómina Gino Mancini� - LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire�

También figura como una de las mayores proyecciones la de José Manuel López, que pasó de Lanús a Palmeiras a cambio de 8 millones de euros y se estima que ahora su valoración llegó a 33.4 millones de euros y se proyecta que para mediados del año próximo su cotización alcanzaría los 38.6 millones de euros.

La figura del chico de 18 años nacido en Tucumán, Álvaro Montoro, de Botafogo, es el jugador con mayor proyección de revalorización en el fútbol brasileño. El chico que irrumpió en la escena con la camiseta de Vélez, fue contratado por Botafogo por unos 7.9 millones de euros y cerró 2025 con un valor de 26,4 millones de euros y se espera que alcance los 32,8 millones de euros en junio de 2026.

José Manuel López, el mejor delantero argentino valorado en la lista Instagram

En cuanto al fútbol argentino, según este informe, los dos futbolistas de mayor proyección son Lautaro Di Lollo y Alejo Véliz. El defensor de Boca cerró la temporada con una valorización de 15,4 millones de euros y se estima que llegue hasta los 22,4 millones. El delantero de Rosario Central, en tanto, alcanzó los 14 millones de euros y se estima que trepará hasta los 21 millones.

En el ámbito europeo, el mayor aumento proyectado es el de Yan Diomandé, de RB Leipzig, cuyo valor se espera que trepe de los 45,7 millones de euros actuales a 85,8 millones. El alemán Nick Woltemade, de Newcastle United, elevaría su valor en 26.2 millones de euros, mientras que el marfileño Bazoumana Touré, de Hoffenheim, es la tercera mayor proyección con un valor estimado de ascenso de 23,9 millones de euros.