El insólito gol que erró Álvaro Montoro debajo del arco en la caída de Botafogo por Copa Libertadores

Álvaro Montoro, jugador argentino de Botafogo, se tiró al piso agarrándose la cabeza e, incrédulo, golpeó después el césped. Sabía que la suya había sido una de esas jugadas en las que era más fácil hacer el gol que errarlo. El equipo brasileño perdió 1-0 ante Nacional Potosí en el encuentro de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores y el futbolista tuvo la oportunidad de empatar en sus pies, pero falló en la definición cuando estaba solo y debajo del arco con el arquero vencido.

“Estamos a una altura que no nos permite hacer nuestro juego. Tuve una jugada que se me escapó. Estoy muy molesto porque pude haber ayudado al equipo con ese gol. Pero ahora se trata de seguir mejorando. Intenté dar lo mejor de mí, aguanté hasta el final, todo lo que pude”, señaló el exjugador de Vélez tras la finalización del partido.

¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ MONTORO PARA BOTAFOGO VS. NACIONAL DE POTOSÍ!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xq3Pubymr0 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2026

Cuando Botafogo ya perdía 1-0, el futbolista de 18 años tuvo la oportunidad de empatar el partido luego de un centro de Vitinho, que dejó al argentino solo en el área chica, sin arquero por delante. Sin embargo, el balón se estrelló de manera increíble en el palo.

“El resultado pudo haber llegado, y por eso nos fuimos tan enojados, porque lo sentimos justo ahí, muy cerca. Pero en casa intentaremos darle la vuelta, buscar un resultado positivo, porque es lo que merecemos y para eso entrenamos”, dejó en claro.

El partido se jugó en la ciudad de Potosí, ubicada a más de 4 mil metros de altura. Esta situación dificultó al equipo brasileño de poder llevar a cabo su planteamiento en el campo. “Lo sentimos físicamente, principalmente por la altura. Eso pasa factura. Normalmente, los cambios se usan para cambiar el juego. Pero cuando entras, para cuando coges ritmo, ya estás sin aliento, incapaz de ayudar tanto al equipo”, expuso Montoro.

El exjugador de Vélez llegó al fútbol brasileño en junio de 2025 después de ser comprado por 8 millones de dólares. Su buen rendimiento en Brasil y en el Mundial Sub 20 lo convirtieron en el jugador menor de 20 años más valioso de la Copa Libertadores.

Según Transfermarkt, el futbolista de 18 años está valorado en 10 millones de euros. Sin embargo, según el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte, el mediocampista tiene un valor de mercado de 26,4 millones de euros.

Por delante suyo se encuentran el ecuatoriano Kendry Páez, cedido por Chelsea a River Plate (10 millones de euros); Keny Arroyo, del Cruzeiro (9 millones de euros) en tercer lugar; Gui Negão, del Corinthians (8 millones de euros), cuarto; y Kauã Prates, del Cruzeiro (6 millones de euros) en quinto lugar.

Montoro fue uno de los mejores jugadores del equipo sub-20 de Argentina que alcanzó la final en el último Mundial JAVIER TORRES� - AFP�

Botafogo, a un paso de fichar a Cristian Medina

El 2026 no comenzó de la mejor manera para Botafogo ya que perdió sus primeros tres partidos en el Brasileirao y la justicia brasileña bloqueó las operaciones económicas del club tras denuncias por intentos de ventas apresuradas, en un contexto de fuerte crisis económica e institucional.

No obstante, en los últimos días, el equipo brasileño levantó las inhibiciones luego de solicitar un préstamo de 20 millones de dólares para afrontar diferentes deudas y levantar la prohibición de fichajes impuesta por la FIFA, tanto como para vender y comprar futbolistas. En ese marco, está a un paso de fichar a Cristian Medina, futbolista de Estudiantes de La Plata.

En un rendimiento que fue de menos a más, Medina se convirtió en un jugador determinante para Estudiantes Nicolas Aguilera - AP

El futbolista de 23 años pertenece al grupo que lidera Foster Gillett, que le pagó 15 millones de dólares a Boca en diciembre de 2024 para comprarlo y después lo “cedió” al club platense, que solo se hizo cargo de pagarle el sueldo en 2025 y le firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

La llegada del exjugador Xeneize sirvió para dar comienzo al vínculo entre el empresario estadounidense y el Pincha que fue perdiendo fuerza en los siguientes meses, a pesar de que Gillett le concedió también un préstamo de 10 millones de dólares a Estudiantes para poder invertir en el fútbol profesional.

Según Verón, el acuerdo de inversión entre el grupo de Gillett y Estudiantes quedó truncado por las faltas de legislaciones que existen en el fútbol argentino para permitir el ingreso de capitales privados

Para concretar la salida de Medina, Botafogo solo abonará 100.000 dólares para ejecutar la cláusula de rescisión. Se espera que el argentino llegue a Río de Janeiro el fin de semana y no sea convocado para jugar contra Sarmiento de Junín este viernes.