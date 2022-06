Cuando Independiente tiene su mente fuera de la cancha, hasta un pobre Argentinos Juniors puede sacar provecho

Tan indiscutible como discreto; tan merecido como deslucido. Así fue el triunfo de Argentinos Juniors sobre un muy pobre Independiente. Un 2-1 que le sirve al Bicho para progresar en la tabla de la Liga Profesional de Fútbol y dejó sin invicto y con una montaña de preocupaciones al Rojo.

Hoy por hoy debe de ser difícil para un jugador de Independiente tener el cien por ciento de su mente puesto en lo que ocurre en el campo de juego. Básicamente porque el resto de la institución –hinchas incluidos– están más atentos a lo que sucede en los despachos que sobre el césped. Ya no se trata sólo de la cuestión electoral, estacionada por tiempo indefinido en la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, sino también de lo que ocurrirá con el plantel en el futuro inmediato.

Compacto de Argentinos 2 vs. Independiente 1

En un presente demasiado repleto de nombres propios, abundan los rumores, las gestiones, las desmentidas y, sobre todo, los problemas y los temores en el Rojo. El primero de esos nombres es el de Iván Marcone, que debió firmar su contrato esta semana y no lo hizo porque desde la dimisión de Atilio Bouza, ocurrida hace un par de meses, el club no encuentra quien acepte el puesto de tesorero que rubrique y otorgue validez al acuerdo.

El segundo, y tal vez el más trascendente, es el de Rodrigo Aliendro. El volante de Colón, que quedará libre el 30 de junio, fue convencido por Eduardo Domínguez de mudarse a Avellaneda, pero pasan los días, no llega un prometido adelanto de dinero, las ofertas se multiplican en el teléfono de su representante y el temor a que acepte alguna de ellas va creciendo. El inconveniente para cumplir la palabra es que los fondos dependen de cerrar un acuerdo con un patrocinador que aportaría 1,5 millones de dólares a corto plazo. Las consecuencias de la demora podrían ser amplias. Perder a Aliendro, claro, pero también que el propio Domínguez pegue el portazo antes de tiempo.

La ronda agrega a Gerónimo Poblete, cuyo destino estaría en Lanús; al uruguayo Gabriel Neves, que llegaría para reemplazarlo; al reflotado interés por Martín Cauteruccio y a la búsqueda de un defensor lateral izquierdo al que no se encuentra desde el pasado verano. Si a todo esto se suma que Lucas Romero dio positivo de Covid-19 y las lesiones de Damián Batallini y Tomás Pozzo, el panorama no era nada alentador para visitar La Paternal.

Gabriel Milito, buen conocedor de la que fue su casa, aprovechó esas supuestas debilidades y le planteó un partido muy incómodo al club en el que lo idolatran. Una presión asfixiante en el medio para cortar la circulación entre Lucas González y Alan Soñora; Thiago Nuss y Mariano Bíttolo bien abiertos para abrir espacios por donde Gabriel Carabajal y Gabriel Florentín pudieran recibir libres, y el paraguayo Gabriel Ávalos preocupando a los centrales fueron argumentos suficientes para gobernar el juego en el primer tiempo.

El empate parcial para Independiente llegó en una segunda jugada tras un córner; Leandro Benegas igualó al lado del segundo palo, pero el Rojo no sostuvo el resultado. FOTOBAIRES/Javier Gonzalez Toledo

No resultó brillante Argentinos Juniors, tampoco muy profundo, pero aquello le bastó para desnudar la impotencia de su rival y ponerse en ventaja. A los 20 minutos, en su primera llegada seria, Ávalos pivoteó en el área y abrió para Nuss, cuyo remate dejó sin chances a Sebastián Sosa.

Un disparo de Fausto Vera apenas desviado a los 37 fue la otra aproximación del local, mientras no había noticias de Independiente en las cercanías de Federico Lanzillotta. Pero el fútbol es imprevisible, y tras un córner aislado el Rojo encontró el empate a los 43. Cabeceó Sergio Barreto y Leandro Benegas empujó la pelota al segundo palo para el 1-1.

A la vuelta del vestuario apostó a tener más juego Milito con Matías Galarza, y Domínguez colocó un tercer defensor central, Joaquín Laso, para cerrar los espacios por el medio. Nada mejoró el tono muy menor del partido, pero el desarrollo le dio muy rápidamente la razón al entrenador del Bicho. A los 7 volvió a tocar bien de espaldas Ávalos, Galarza habilitó a Vera, éste gambeteó a Juan Manuel Insaurralde y disparó ajustado contra el poste derecho.

Gabriel Florentín en acción; a los 30 minutos de la segunda mitad salió lesionado y dejó su lugar a Gastón Verón. FOTOBAIRES/Javier Gonzalez Toledo

La nueva ventaja, sin embargo, no afianzó a Argentinos durante casi media hora. Contrariamente, algunas apariciones de Juan Cazares y la libertad de Alex Vigo por la derecha le dieron unos minutos de reacción a Independiente, con un remate de Poblete desviado y un centro de Vigo que no alcanzó a conectar Benegas. Pero en eso se acabó su repertorio. Sin ideas y casi sin fuerzas, el Rojo fue entregándose a la derrota. Como si efectivamente tuviera la mente en otro lado, muy lejos de la cancha. Por cierto, no es como para menos.