La selección argentina, ya clasificada a la Fase Final del Preolímpico Sub 23 que se desarrolla en Venezuela, concluirá este viernes su participación en la primera etapa frente a Uruguay por la quinta y última fecha. El encuentro se disputará desde las 20 (hora argentina) en el estadio Misael Delgado de Valencia y se podrá ver en vivo por TyC Sports y DSports, canales que también se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Además, en canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo es la albiceleste con una cuota máxima de 1.65 contra 4.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Celeste. El empate llega a 3.60. En simultáneo, Chile se mide con Paraguay en un encuentro que el conjunto dirigido por Javier Mascherano mirará de reojo porque define el primer puesto con el combinado guaraní. Quedará libre Perú.

Argentina vs. Uruguay: todo lo que hay que saber

Preolímpico Sub 23 - Grupo B - Fecha 5

Día: Viernes 2 de febrero.

Hora: 20 (hora argentina).

Estadio: Misael Delgado (Valencia, Venezuela).

TV: TyC Sports y DSports.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El objetivo de la Argentina es obtener el primer puesto y depende de sí mismo. Con siete puntos producto de un empate y dos triunfos, el conjunto nacional lidera por sobre Paraguay porque tiene mejor diferencia de gol (+7 contra +2). En ese contexto, a igual resultado se quedará con el primer lugar a excepción de que los guaraníes consigan una victoria ante los trasandinos con una goleada abultada. Quien logre el liderazgo, evitará a Brasil -líder de la zona A- en la primera fecha de instancia decisiva.

Mascherano tiene varias bajas para este partido y, por ende, está obligado a rotar. Cristian Medina, Marco Di Césare y Joaquín García están lesionados, mientras que Claudio Echeverri, sorpresivamente titular ante Perú, fue sometido a estudios en el pecho por los fuertes dolores que sufrió en pleno juego, aunque los resultados fueron favorables. A ellos hay que sumarle la ausencia de Julián Malatini (se desafectó del plantel a poco de iniciar el torneo porque fue vendido de Defensa y Justicia a Werder Bremen de Alemania y el club teutón no lo cedió) y el alerta de Valentín Barco, quien tiene una tarjeta amarilla, por lo que en caso de recibir otra deberá cumplir una fecha de sanción y sería en la Fase Final.

El elenco charrúa dirigido por Marcelo Bielsa ya está eliminado y, por ende, jugará para cumplir con el fixture. El equipo es la base del que salió campeón del mundo Sub 20 el año pasado, con jugadores que son promesas pero que no pudieron plasmar su categoría en el campo de juego. Las derrotas iniciales contra Paraguay y Chile fueron suficientes para la no continuidad del equipo en el certamen, más allá de la goleada a Perú 3 a 0.

Marcelo Bielsa no pudo hacer funcionar a Uruguay en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela JUAN CARLOS HERNANDEZ - AFP

Probables formaciones

Argentina: Leandro Brey; Lucas Esquivel, Gonzalo Luján, Nahuel Valentini y Valentín Barco o Aaron Quirós; Juan Sforza, Juan Nardoni y Cristian Medina; Federico Redondo o Thiago Almada; Pablo Solari y Luciano Gondou o Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.

Leandro Brey; Lucas Esquivel, Gonzalo Luján, Nahuel Valentini y Valentín Barco o Aaron Quirós; Juan Sforza, Juan Nardoni y Cristian Medina; Federico Redondo o Thiago Almada; Pablo Solari y Luciano Gondou o Santiago Castro. DT: Javier Mascherano. Uruguay: Randall Rodríguez; Sebastián Boselli, Nicolás Marichal y Valentín Rodríguez; Rodrigo Chagas y Santiago Homenchenko; Renzo Sánchez, Juan Cruz De Los Santos, Matías Abaldo y Tiago Palacios; Luciano Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Fixture, resultados y posiciones del grupo B

Fecha 1

Perú 1-0 Chile.

Argentina 1-1 Paraguay.

Libre: Uruguay.

Fecha 2

Paraguay 4-3 Uruguay.

Perú 0-2 Argentina.

Libre: Chile.

Fecha 3

Paraguay 1-0 Perú.

Uruguay 0-1 Chile.

Libre: Argentina.

Fecha 4

Uruguay 3-0 Perú.

Chile 0-5 Argentina.

Libre: Paraguay.

Fecha 5

Argentina vs. Uruguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Chile vs. Paraguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Libre: Perú.

La tabla de posiciones del grupo B del Preolímpico Sub 23, con la selección argentina Canchallena