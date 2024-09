Cuándo juega Boca Juniors vs. Talleres, por la Copa Argentina 2024: día, hora y TV

Escuchar

Este sábado, desde las 20, Boca Juniors y Talleres de Córdoba se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego Martínez accedió a la llave de los 16 mejores del certamen tras eliminar a Central Norte por 3 a 0 en la primera ronda con dos goles de Edinson Cavani y uno de Miguel Merentiel, y a Almirante Brown 2 a 1 en 16vos de final también con tantos de Cavani y Merentiel (Santiago Vera descontó para la Fragata). En la Liga Profesional, en tanto, aparece octavo con 21 unidades y el último fin de semana derrotó 2 a 1 a Rosario Central.

Boca pretende pelear por los dos frentes que le quedan: la Liga Profesional y la Copa Argentina Luciano González Torres - FOTOBAIRES

La T, por su parte, derrotó sucesivamente a Agropecuario por 3 a 0 con anotaciones de Nahuel Bustos, Alejandro Martínez y Marcos Portillo, y a Colón por 1 a 0 con un gol de Federico Girotti. En el campeonato aparece quinto con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y dos derrotas, y viene de vencer por la mínima diferencia a Estudiantes de La Plata gracias a un tanto de Rubén Botta.

Boca Juniors vs. Talleres: todo lo que hay que saber

Octavos de final de la Copa Argentina 2024.

Día : Sábado 7 de septiembre.

: Sábado 7 de septiembre. Hora : 20.

: 20. Estadio : Malvinas Argentinas, Mendoza.

: Malvinas Argentinas, Mendoza. Árbitro : Andrés Merlos.

: Andrés Merlos. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming : TyC Sports Play.

: TyC Sports Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este fin de semana, en medio de la fecha FIFA de septiembre, Martínez sorprendió con la lista de convocados. Aunque no fue estrictamente por decisiones futbolísticas, sino más bien por la enorme cantidad de bajas que tiene el xeneize. ¿Los ausentes? Sergio Romero, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. ¿Las sorpresas? Ignacio Rodríguez, el 9 de la Reserva, Javier García y Juan Barinaga, flamante refuerzo proveniente de Belgrano de Córdoba.

El equipo cordobés, por su parte, también está diezmado. Son ocho las bajas que deberá suplir Alexander ‘Cacique’ Medina en su regreso al club: Matías Catalán (Chile), Miguel Navarro (Venezuela), Blas Riveros (Paraguay), Juan Camilo Portilla (Colombia), Gustavo Albarracín (selección argentina Sub 20), Juan Gabriel Rodríguez, Bruno Barticiotto y Alejandro Martínez (lesionados). Ante esto, el presidente de la T, Andrés Fassi, criticó duramente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la fecha del partido: “Hace más de tres semanas le estábamos pidiendo a la AFA jugar el partido, dado que Talleres y Boca no tienen competencia internacional (...) Es un castigo personal porque no pienso como se piensa en el fútbol argentino”, afirmó.

Matías Catalán, figura de Talleres, en el enfrentamiento entre la Argentina y Chile de este jueves Gustavo Garello - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75 contra los 2.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.95.

Posibles formaciones

Boca Juniors : Leandro Brey; Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Kevin Zenón, Agustín Martegani o Ignacio Miramón; Brian Aguirre y Milton Giménez.

: Leandro Brey; Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Kevin Zenón, Agustín Martegani o Ignacio Miramón; Brian Aguirre y Milton Giménez. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez, Juan Carlos Portillo; Franco Moyano o Matías Galarza, Marcos Portillo o Ulises Ortegoza; Sebastián Palacios, Rubén Botta, Matías Esquivel; y Federico Girotti.

