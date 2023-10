escuchar

La selección argentina visitará este martes a Perú por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas con el objetivo de dar un paso más hacia el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro se disputará desde las 23 (hora argentina) en el estadio Nacional de Lima y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se dispondrá el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.38 contra 9.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 5.0.

Perú vs. Argentina

Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 - Fecha 4

Día: Martes 17 de octubre.

Hora: 23 (hora argentina).

Estadio: Nacional (Lima).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Spors Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El combinado dirigido por Juan Reynoso no arrancó la clasificación a la próxima cita ecuménica de la mejor manera y solo sumó un punto producto de su empate vs. Paraguay 0 a 0. Luego cayó ante Brasil 1 a 0 y Chile 2 a 0, por lo que necesita obtener tres unidades para no quedar relegado en el fondo. Tiene, además, una cuenta pendiente: anotar un gol. “Lo más importante son los tres puntos para el equipo. Si lo conseguimos, estaremos todos muy contentos”, manifestó en la antesala al cotejo Oliver Sonne, futbolista danés con descendencia materna peruana que puede ser titular contra la albiceleste.

El elenco de Lionel Scaloni es la contracara: lidera con puntaje perfecto gracias a sus alegrías vs. Ecuador 1 a 0, Bolivia 3 a 0 y Paraguay 1 a 0 y todavía no recibió ningún tanto. El entrenador cuenta con todos sus jugadores a disposición y la gran incógnita es cuántos minutos jugará Lionel Messi, quien no está al 100% físicamente y frente a los guaraníes ingresó en el segundo tiempo. Si bien no se confirmó, es probable que inicien el duelo la mayoría de los que lo hicieron el jueves pasado en el estadio Monumental.

Debido a que la próxima Copa del Mundo tendrá 48 seleccionados, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dispone de seis plazas y media por lo que, teniendo en cuenta que en las eliminatorias compiten 10 países, de imponerse a Perú la albiceleste encaminará su rumbo al campeonato en el que buscará defender el título logrado en Qatar 2022.

Lautaro Martínez no pudo marcar ante Paraguay y atraviesa una mala racha que quiere cortar en Perú JUAN MABROMATA - AFP

Probables formaciones

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano o Renato Tapia o Alexander Callens, Luis Abram, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, André Carrillo, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero y Bryan Reyna.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González, Julián Álvarez o Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La selección argentina y la de Perú se enfrentaron 53 veces con 34 victorias para la albiceleste, 14 pardas y cinco triunfos de los incaicos, que no se imponen desde la Copa América Bolivia 1997 cuando lo hicieron 2 a 1. La última vez que se vieron las caras fue en 2021, por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022 en el que la Argentina se consagró campeón, y ganó el conjunto de Scaloni 1 a 0.