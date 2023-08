escuchar

Este sábado, desde las 20.30 (hora argentina), Lionel Messi afronta con Inter Miami su primer partido correspondiente a la Major League Soccer (MLS). El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Allen Chapman, se disputa en el Red Bull Arena de Nueva Jersey y, al no contar con transmisión televisiva en la Argentina, únicamente se puede ver en vivo por streaming por intermedio de la plataforma Apple TV+.

Tras la consagración en la Leagues Cup 2023 y la clasificación a la final de la US Open Cup, la ‘Pulga’ debuta en un nuevo torneo con el equipo de la Florida. Y tiene un claro objetivo por delante: mantener el alto nivel que demostró en el último mes y ayudarlo a escalar puestos en la tabla de posiciones de la zona A, en la que Inter Miami se encuentra último con apenas 18 unidades conseguidas en 22 partidos.

Lionel Messi ganó un título y alcanzó otra final con Inter Miami en apenas un mes ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

New York RB vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 28 de la MLS 2023.

Día : Sábado 26 de agosto.

: Sábado 26 de agosto. Hora : 20.30 (horario argentino).

: 20.30 (horario argentino). Estadio : Red Bull Arena de Nueva Jersey.

: Red Bull Arena de Nueva Jersey. Árbitro : Allen Chapman.

: Allen Chapman. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Apple TV+.

Tras la victoria en la instancia de los cuatro mejores de la US Open Cup, ‘Tata’ Martino, DT de Inter, se mostró preocupado por el desgaste físico de sus jugadores: “Si hay una palabra que define estas últimas semanas es intensidad. Genera ilusión, en muchos partidos nos hemos puesto delante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo con nosotros”, explicó. “Sigo manteniendo las expectativas que teníamos en cada uno de los desafíos. Quiero seguir pasando fases de la manera que podamos. Me gustaría que en el futuro el equipo pueda jugar mejor pero es difícil cuando no se puede entrenar, sino que hay que descansar”, cerró.

En concordancia con esto, el astro rosarino podría descansar e integrar el banco de suplentes. Después de la desgastante victoria ante Cincinnati (hubo 30 minutos de tiempo suplementario y penales) para alcanzar la final de la US Open Cup, la delegación miamense, dada la estrechez del calendario y las distancias, viajó directamente desde Cincinnati a la Gran Manzana sin pasar por Miami. Ya en Nueva York, el ‘Tata’ mantendrá una charla con Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, los más grandes del plantel, para organizar lo que cree es una rotación impostergable.

Gerardo 'Tata' Martino dialogará con Messi para saber si el astro argentino necesita descanso Hector Vivas - Getty Images North America

La ‘Pulga’ jugó los últimos ocho partidos de Inter Miami en apenas un mes, arrancando desde el banco de suplentes únicamente en el primero de ellos. Y marcó goles en prácticamente todos los duelos, a excepción de la semifinal de la US Open Cup. Además, después del partido de este sábado ante New York RB, el conjunto rosado recibirá el miércoles a Nashville y el domingo 3 de septiembre visitará a Los Ángeles FC. ”En algún momento debería parar para recuperarse”, dijo Martino la semana pasada sobre Leo. Y este fin de semana podría ser el momento.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, New York RB corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.40 contra los 2.80 que se repagan por un triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Posibles formaciones

New York RB: Coronel ; Cameron Harper , Andrés Reyes , Sean Nealis , John Tolkin ; Omir Fernández , Daniel Edelman , Dru Yearwood ; Luquinhas , Elias Manoel y Dante Vanzeir .

; Cameron , Andrés , Sean , John ; Omir , Daniel , Dru ; , Elias y Dante . Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez y Lionel Messi.