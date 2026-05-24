River vs. Belgrano hoy: horario y cómo ver en vivo la final del Torneo Apertura 2026

River Plate y Belgrano de Córdoba definen este domingo el Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Yael Falcón Pérez y uno de ellos se queda con el primer trofeo de la temporada en curso del fútbol argentino en la previa al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El encuentro inicia a las 15.30 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de River vs. Belgrano

El Millonario tiene una gran oportunidad para coronar un primer semestre llevo de vaivenes, donde el entrenador más ganador de su historia, Marcelo Gallardo, tuvo que dejar el cargo y asumió Eduardo Coudet. Si bien con el ‘Chacho’ tuvo muchos más buenos resultados que malos, el nivel de juego del equipo no conforma a los hinchas y ello provocó mucho malestar que los mismos expresaron en varios partidos en el estadio Monumental.

No obstante, el conjunto del barrio porteño de Núñez llegó a la definición y anhela ser campeón, más allá de la gran cantidad de bajas de peso que tiene. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, tras titulares inamovibles, acarrean diferentes lesiones y el DT apuesta por los jóvenes Lucas Silva, Juan Cruz Meza y Joaquín Freitas. Además, Matías Viña también quedó descartado en la previa y el lateral izquierdo lo ocupa Marcos Acuña, quien llegó con lo justo por una molestia física.

Joaquín Freitas hace dupla ofensiva en River con Facundo Colidio en la final con Belgrano Instagram

El Pirata, por su parte, juega por primera vez una definición en la primera división del fútbol argentino y anhela ser el primer club indirectamente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ganar un campeonato a nivel nacional, algo solo reservado para elencos de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Rosario.

La única duda para el entrenador Ricardo Zielinksi es la presencia de Lisandro López. El experimentado defensor sufrió un desgarro en el bíceps del muslo derecho en la semifinal vs. Argentinos Juniors y, aunque no llegó con el tiempo de recuperación, quiere estar. En caso de no poder hacerlo, su lugar es para Agustín Falcón. Con Lucas Zelarayán a la cabeza y hombres de la casa que volvieron para darle una alegría al club como Emiliano Rigoni y Franco Vázquez, Belgrano quiere hacer historia en su tierra.

Lucas Zelarrayán es el capitán y emblema de Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet. Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

El campeón del Torneo Apertura 2026 se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

River y Belgrano ya se enfrentaron en este certamen y fue en la fecha número 13 del Grupo B, con triunfo del Millonario 3 a 0 como local en el estadio Monumental con goles de Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio. El árbitro fue Yael Falcón Pérez, el mismo de este domingo en el partido decisivo.

Más allá de ese encuentro, el más recordado de la historia entre ambos es el que protagonizaron el 26 de junio de 2011 por la Promoción y terminó 1 a 1 en el Antonio V. Liberti, resultado que sentenció el descenso del Millonario a la por entonces denominada B Nacional porque en el duelo de ida el Pirata ganó 2 a 0 en Córdoba.

El historial entre ambos clubes tiene, en total, 41 antecedentes con mayoría de triunfos del conjunto porteño -29-. El Pirata se impuso en ocho ocasiones y se registraron siete empates.

El encuentro más recordado de la historia entre River y Belgrano es el de la Promoción 2011, cuando el Millonario descendió a la B ALEJANDRO PAGNI - AFP

La última vez que estuvieron cara a cara en un partido eliminatorio fue en los cuartos de final la Copa de la Liga 2023 con alegría riverplatense 2 a 1 con goles de Salomón Rondón y Facundo Colidio. Lucas Passerini, que al igual que Colidio será titular en la final del Apertura, igualó transitoriamente.

Dentro del mencionado mano a mano, hay otros dos enfrentamientos en instancias de eliminación. La primera ocasión fue en los cuartos de final del Nacional 1984 con un goleada 4 a 0 de River en Córdoba y una posterior alegría cordobesa por 2 a 0 en la Ciudad de Buenos Aires para un global de 4 a 2 a favor del Millonario con el que accedió a las semifinales. Casi una década después, en la Copa Centenario 1993 disputaron la definición de perdedores y celebró el elenco del barrio porteño de Núñez 2 a 1.

El camino de River a la final de

El primero en acceder al encuentro decisivo fue el Millonario con una victoria sobre Rosario Central por 1 a 0 en el estadio Monumental. En el primer tiempo, el arquero Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel, pero en el complemento Facundo Colidio se hizo cargo de otro disparo desde el mismo lugar y no falló.

Antes, el conjunto de Eduardo Coudet fue segundo en el Grupo B con 29 puntos producto de nueve victorias, dos empates y cinco derrotas. En octavos de final eliminó a San Lorenzo por penales 4 a 3 tras igualar 2 a 2 en 120 minutos de juego mientras que en cuartos doblegó a Gimnasia de La Plata 2 a 0.