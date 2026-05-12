A qué hora juega hoy Belgrano vs. Unión y por dónde se puede ver el partido del Torneo Apertura 2026

El encuentro se disputa este martes en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Andrés Merlos; el ganador se cruzará con Argentinos Juniors o Huracán
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Belgrano y Unión se enfrentan este martes en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para las 19 en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Pirata se metió entre los ocho mejores del certamen que abrió la temporada en la Primera División del fútbol argentino al dejar en el camino nada menos que a Talleres, su eterno rival, por 1 a 0. Se enfrentaron en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Darío Herrera, y el visitante celebró con un gol de Francisco González Metilli, en un encuentro caliente que terminó con dos expulsados en la T y uno en el equipo dirigido por Ricardo Zielinski.
El Tatengue, por su parte, protagonizó una de las sorpresas de octavos de final. Dejó en el camino a Independiente Rivadavia, el mejor equipo del país en este semestre, en el Bautista Gargantini de Mendoza, con Luis Lobo Medina como el encargado de impartir justicia. El resultado final fue de 2 a 1 gracias a las anotaciones de Brahian Cuello y Cristian Tarragona (Fabrizio Sartori descontó para el local). En los minutos finales, Mateo Del Blanco puso el 3 a 1, pero su tanto fue anulado a instancias del VAR.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 17 de noviembre del año pasado, por la última jornada del Grupo A del Torneo Clausura 2025, en lo que fue un deslucido empate 0 a 0 en Córdoba. No se sacaron diferencias las últimas tres veces que se cruzaron y Unión apenas pudo ganarle una vez a Belgrano, en 2017, por la B Nacional (hoy, Primera Nacional). En el historial, los cordobeses ganaron 11 partidos, los santafesinos uno e igualaron 11 veces.
Belgrano vs. Unión: todo lo que hay que saber
- Cuartos de final del Torneo Apertura 2026.
- Día: Martes 12 de mayo.
- Hora: 19.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Andrés Merlos.
Belgrano vs. Unión: cómo ver online
El clásico está programado para este martes a las 19 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
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