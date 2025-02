Cuándo juega San Martín (SJ) vs. River Plate, por el Torneo Apertura 2025: día, hora y TV

Este sábado, desde las 21.30, San Martín de San Juan y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, se disputa en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “pack fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto sanjuanino se ubica en el penúltimo lugar de su grupo, solo por delante de Vélez y con apenas tres puntos conseguidos en seis partidos (el Fortín suma uno), producto de tres igualdades y la misma cantidad de caídas. Viene de perder por la mínima diferencia ante Gimnasia de La Plata por un gol de Pablo De Blasis. Desde su regreso a Primera División para afrontar la vigente temporada, aún no pudo ganar. Además, peor aún, es el único de los 30 equipos que disputan el Apertura que todavía no convirtió goles.

El Millonario, por su parte, está cuarto en la tabla de posiciones con 12 unidades (tres victorias e igual suma de empates), dos menos que el líder Rosario Central. En la última jornada venció por 1 a 0 a Lanús con un tanto del colombiano Miguel Borja. Hasta el momento mostró dos caras en el campeonato local, aunque con un punto en común: no juega bien. Como local, ganó todos los partidos que disputó (1 a 0 vs. Instituto, 2 a 0 vs. Independiente y 1 a 0 vs. Lanús), pero como visitante sigue sin poder sumar de a tres (1 a 1 vs. Platense, y 0 a 0 vs. San Lorenzo y Godoy Cruz).

A pesar de su gran ingreso ante Lanús, con gol incluido, Miguel Borja seguiría siendo suplente LUIS ROBAYO - AFP

San Martín (SJ) vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 7 de la zona B del Torneo Apertura 2025.

Día : Sábado 22 de febrero.

: Sábado 22 de febrero. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Hilario Sánchez Rodríguez.

: Hilario Sánchez Rodríguez. Árbitro : Andrés Gariano.

: Andrés Gariano. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este fin de semana, Marcelo Gallardo, DT de River, está obligado a realizar, como mínimo, una modificación con respecto al once que comenzó el partido ante Lanús. Giuliano Galoppo sufrió una distensión en el sartorio izquierdo y sería reemplazado por Maximiliano Meza, ya recuperado de la tendinitis rotuliana que lo sacó del equipo en los últimos partidos. Además, el juvenil Santiago Lencina, quien debutó como profesional -y como titular- frente al Granate, le dejaría su lugar a Manuel Lanzini. Por último, Paulo Díaz entraría por Germán Pezzella.

Maximiliano Meza reemplazaría a Giuliano Galoppo y compartiría el eje central con Enzo Pérez manuel-cortina-2008

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.61 contra los 6.30 que se repagan por un hipotético triunfo de San Martín de San Juan. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

Posibles formaciones

San Martín (SJ) : Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Casestes. Esteban Burgos, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Horacio Tijanovich, Nicolás Pelaitay, Nicolás Watson; Franco Toloza y Marco Iacobelli.

: Matías Borgogno; Alejandro Molina, Rodrigo Casestes. Esteban Burgos, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Horacio Tijanovich, Nicolás Pelaitay, Nicolás Watson; Franco Toloza y Marco Iacobelli. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Maximiliano Meza; Manuel Lanzini, Gonzalo ‘Pity’ Martínez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

