Cuándo salen a la venta las entradas para Argentina vs. Brasil

La selección argentina ya se entrena en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, sin la presencia de Lionel Messi -quedó desafectado por una lesión muscular-, con vistas a la próxima doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil. El primer partido, frente a la Celeste, será este viernes en Montevideo, mientras que el segundo, contra la Verdeamarela, será el próximo martes en el estadio Monumental, en un clásico que miles sueñan con presenciar.

En ese contexto, la AFA aún no anunció cuándo saldrán a la venta las entradas -y tampoco el valor de las mismas- aunque se estima será este martes “a última hora”. Lo que sí se sabe es que el expendio de tickets estará a cargo de la plataforma Deportick. De todas maneras, hay un condimento que puede condicionar los precios que trascendieron en la semana: no estarán Messi ni Neymar Jr. Ambos integraron las listas preliminares de la Argentina y Brasil, respectivamente, pero se quedaron afuera por no encontrarse al 100% desde lo físico.

Lionel Messi y Neymar Jr. se pierden el Superclásico de las Américas entre la Argentina y Brasil Gustavo Pagano - Getty Images

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien tampoco contará con Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Paulo Dybala y Giovani Lo Celso (todos por lesión), podría asegurarse un lugar en la próxima Copa del Mundo tras el Superclásico de las Américas, aunque depende de otros resultados. En resumen, que el séptimo quede a más de 12 puntos de la Argentina al término de esta doble fecha FIFA.

Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas

La selección argentina lidera la tabla de posiciones con comodidad con 25 puntos conseguidos gracias a ocho victorias, un empate y tres derrotas. Su escolta es, con 20 unidades, Uruguay. Ecuador está tercero con 19, la misma cantidad que Colombia pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +5). El quinto puesto ahora está en manos de Brasil, con 18, mientras que sexto está Paraguay, con 17. Bolivia, por su parte, marcha séptima y en zona de repechaje para meterse en la próxima cita ecuménica, con 13. Venezuela suma 12 y se ubica octava y en el fondo se encuentran Chile y Perú, con nueve y siete, respectivamente.

Convocados de la Argentina para los partidos vs. Uruguay y Brasil

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (PSV).

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (PSV). Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing Club Lens) y Nicolás Tagliafico (Lyon).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing Club Lens) y Nicolás Tagliafico (Lyon). Mediocampistas: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como) y Thiago Almada (Lyon).

Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como) y Thiago Almada (Lyon). Delanteros: Nicolás González (Juventus), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Italia), Santiago Castro (Bologna), Benjamín Domínguez (Bologna) y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias.



🇦🇷 ¡Volvemos a vernos! 😁 pic.twitter.com/APD62lyHag — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2025

