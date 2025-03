Cuándo se completan los partidos suspendidos Banfield vs. Independiente y Platense vs. Defensa y Justicia

Las tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no cesaron en todo el fin de semana y, por momentos, la práctica del fútbol se tornó imposible. En ese contexto, dos partidos correspondientes a la fecha 8 del Torneo Apertura 2025 debieron suspenderse: Banfield vs. Independiente y Platense vs. Defensa y Justicia. Ambos se completarán este martes a las 19.30 y a las 20, respectivamente, con la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En el encuentro entre el Taladro y el Rojo, en el estadio Florencio Sola, llegaron a disputarse 68′ hasta que el árbitro Silvio Trucco entendió que no se podía seguir jugando bajo un diluvio tan fuerte. Empatan 0 a 0 y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que este martes se van a disputar dos tiempos de 11 minutos, sin descanso entre ambos períodos.

En el compromiso entre el Calamar y el Halcón de Florencio Varela en el estadio Ciudad de Vicente López, en tanto, el visitante ganaba 1 a 0 con un gol de Matías Miranda cuando Nicolás Lamolina lo suspendió a los 26′. Lo que le resta al partido son 64′, por lo que se dictaminó que se jueguen dos tiempos de 32′, con un entretiempo de 15′.

Formaciones de Banfield vs. Independiente al momento de la suspensión

Banfield : Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathías de Ritis (amonestado); Gerónimo Rivera, Martín Río, Lautaro Ríos (amonestado), Gonzalo Ríos; Juan Bisanz (amonestado) y Bruno Sepúlveda.

: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Alexis Maldonado, Joaquín Pombo, Mathías de Ritis (amonestado); Gerónimo Rivera, Martín Río, Lautaro Ríos (amonestado), Gonzalo Ríos; Juan Bisanz (amonestado) y Bruno Sepúlveda. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez (amonestado), Álvaro Angulo (amonestado); Iván Marcone; Santiago Hidalgo, Felipe Loyola, Federico Mancuello (amonestado), Diego Tarzia; y Matías Giménez.

Formaciones de Platense vs. Defensa y Justicia al momento de la suspensión

Platense : Juan Pablo Cozzani; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Vicente Taborda, Franco Zapiola; y Augusto Lotti.

: Juan Pablo Cozzani; Bautista Barros Schelotto, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Vicente Taborda, Franco Zapiola; y Augusto Lotti. Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Emanuel Aguilera, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Benjamin Schamine; Matías Miranda, Aaron Molinas, Abiel Osorio; y Gastón Togni.

Tablas de posiciones del Torneo Apertura 2025

Resultados de los otros partidos de la fecha 8

Viernes 28 de febrero

Boca 1 - 0 Rosario Central

San Martín de San Juan 3 - 1 Belgrano

Central Córdoba 0 - 0 Deportivo Riestra

Sábado 1° de marzo

Aldosivi 2 - 2 Sarmiento

River 0 - 2 Estudiantes de La Plata

Talleres de Córdoba 1 - 2 Tigre

Unión de Santa Fe 1 - 0 Gimnasia de La Plata

Domingo 2 de marzo

Argentinos Juniors 2 - 0 Instituto

Independiente Rivadavia 1 - 1 Lanús

Vélez 0 - 2 Huracán

Lunes 3 de marzo

Barracas Central 1 - 2 Godoy Cruz

San Lorenzo 3 - 2 Racing

Atlético Tucumán 1 - 2 Newell’s

En el mejor partido de la fecha 8 del Torneo Apertura 2025, San Lorenzo le ganó 3 a 2 a Racing Daniel Jayo

LA NACION