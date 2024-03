Escuchar

El caso de Javier Altamirano asustó y conmocionó al fútbol argentino. El volante chileno de Estudiantes de La Plata convulsionó en pleno partido vs. Boca Juniors este domingo en el estadio Uno por la undécima fecha de la Copa de la Liga 2024 y se vivieron momentos de tensión e incertidumbre. Por el rápido accionar de todos los actores involucrados en el evento deportivo, especialmente los médicos de ambos clubes, el futbolista de 24 años fue trasladado inmediatamente al Instituto Médico Platense donde fue estabilizado y permanece internado en observación. La tomografía que le realizaron en su cabeza apenas ingresó al nosocomio arrojó resultados positivos y por estas horas es sometido a nuevos estudios complementarios.

Con la tranquilidad de que el volante chileno, que este lunes tenía previsto sumarse a la selección de su país para disputar los amistosos vs. Albania y Francia, se encuentra bien, se empezó a analizar cuándo se reanudará el encuentro que se detuvo a los 27 minutos y al que le restan otros 63. Se trata de un duelo clave en el grupo B porque ambos equipos pelean por clasificar a cuartos de final e, indirectamente, el resultado también influirá en el resto de los conjuntos que pujan por entrar a la próxima etapa.

No hay indicios de cuándo se puede reprogramar el choque entre el Pincha y el xeneize, aunque se estima que será mas temprano que tarde porque al fixture del torneo le restan apenas tres jornadas para concluir la primera etapa. La posibilidad de que sea este lunes se disipó rápidamente porque los planteles cedieron jugadores a selecciones nacionales por la fecha de la FIFA. Además del propio Altamirano, el elenco platense se quedó sin Tiago Palacios, convocado en Uruguay. El del barrio porteño de la Boca, en tanto, dio a Nicolás Valentini al combinado argentino para los cotejos contra El Salvador y Costa Rica mientras que Leandro Brey, que debutó como titular en el encuentro que no terminó por las lesiones de Sergio Romero y Javier García, y Cristian Medina son parte del seleccionado Sub 23 dirigido por Javier Mascherano que disputará amistosos contra México en el marco de la preparación para los Juegos Olímpicos París 2024. Además, Luis Advíncula se incorporó a Perú, Frank Fabra a Colombia y Norberto Briasco a Armenia.

La agenda casi no da lugar a la reprogramación. Si bien Estudiantes y Boca volverán a jugar por la Copa de la Liga el último fin de semana de marzo (30 y 31), el próximo sábado el xeneize debutará en la Copa Argentina vs. Central Norte. Las dos últimas fechas del certamen doméstico están previstas para los dos primeros fines de semana de abril y la semana del miércoles 3 de abril comenzarán las copas Libertadores y Sudamericana, en las que incursionarán ambos equipos con fixture y rivales a confirmar -los grupos de ambos certámenes se sortean este lunes-.

La única certeza es que el encuentro se debe reanudar antes de que se dispute la última jornada de la zona B, en la que Estudiantes visitará a Lanús y Boca recibirá a Godoy Cruz en la Bombonera, para que todos los clubes compitan por clasificar a cuartos de final en las mismas condiciones y sin asteriscos en la tabla de posiciones. La fecha número 14 está prevista para el fin de semana del domingo 14 de abril. Una posibilidad puede ser la última semana de marzo, luego de la fecha de la FIFA, aunque parece poco probable porque los jugadores convocados a las selecciones nacionales recién estarían a disposición el miércoles 27 tras jugar para sus respectivos países el día anterior.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez marcha tercero en la clasificación con 18 puntos producto de cinco victorias, tres pardas y dos caídas. El de Diego Martínez, por su parte, está sexto con 16 unidades gracias a cuatro alegrías, igual cantidad de empates y dos derrotas.