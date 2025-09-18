Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025

River es uno de los cuatro equipos argentinos que quieren meterse en las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se enfrenta a Palmeiras en un encuentro con historia en este certamen. El ganador de la serie se conocerá tras el partido de vuelta, programado para el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 en el Allianz Parque de San Pablo, Brasil.

Con respecto al mano a mano entre ambos previo al de esta edición, en 2021, al Millonario no le trae buenos recuerdos. Además de la derrota, la serie quedó marcada por un gol anulado de manera polémica a Gonzalo Montiel en Brasil, en el encuentro de vuelta, que sentenció la eliminación de River. En aquella oportunidad, el conjunto brasileño ganó por 3 a 0 como visitante con tantos de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña; mientras que el club argentino hizo lo propio por 2 a 0 en San Pablo gracias a las anotaciones de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, pero no le alcanzó y se despidió del certamen.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a semifinales, en la serie ante River. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El ganador se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre San Pablo y Liga de Quito.

Cronograma y resultados de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Ida

Vélez 0-1 Racing - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.

- Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina. River vs. Palmeiras - Miércoles 17 de septiembre a las 21.30 - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.

- Miércoles 17 de septiembre a las 21.30 - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. Liga de Quito vs. San Pablo - Jueves 18 de septiembre a las 17 - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

- Jueves 18 de septiembre a las 17 - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador. Flamengo vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 18 de septiembre a las 21.30 - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

Vuelta

Racing vs. Vélez - Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

- Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Palmeiras vs. River - Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.

- Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil. San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.

- Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil. Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata, Buenos Aires, Argentina.