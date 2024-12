Cuándo se sortea el Mundial de Clubes 2025

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo el próximo jueves en Miami el sorteo del Mundial de Clubes 2025 en el que los 32 equipos participantes conocerán a sus rivales para la primera etapa del certamen que se realizará entre el 15 de junio y el 13 de julio del año próximo en Estados Unidos. El evento está programado a las 15 (hora argentina) y se podrá ver en vivo a través de la plataforma digital FIFA+ con gran probabilidad de que próximamente se anuncie también la emisión en la Argentina a través de un canal de TV.

Los conjuntos participantes fueron divididos en cuatro copones de ocho cada uno. De cada copón saldrá un integrante para cada una de las ocho zonas. River conforma el bombo número 1 con Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG y los campeones de la Copa Libertadores entre 2021 y 2023: Flamengo, Palmeiras y Fluminense. Boca, en tanto, está en el 3 con cuatro elencos de Asia y México y Botafogo de Brasil, reciente ganador del máximo certamen continental de la Conmebol.

River está en el bombo 1 del sorteo del Mundial de Clubes y enfrentará solo a un rival de Europa ALEJANDRO PAGNI - AFP

Los equipos que integran el mismo bombo no puede enfrentarse como, tampoco, si pertenecen a una misma confederación y país, más allá del copón en el que se encuentran. La única excepción es para las institución de la UEFA (Europa) las cuáles sí podrán cruzarse en la instancia inicial siempre que no pertenezcan a la misma nación. En ese contexto, el Millonario y el Xeneize no se cruzarán en la primera fase del campeonato que tiene el mismo formato que las últimas siete copas del Mundo de selecciones. Es decir, los dos líderes de cada grupo avanzarán a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición en el Hard Rock Stadium de Miami.

El conjunto de Marcelo Gallardo evitará en su grupo a equipos como el Merengue, el City, Bayern Munich y PSG, además del xeneize. Su oponente de mayor envergadura saldrá, muy probablemente, de la nómina número 2 en la que está, en otros, Juventus, Atlético Madrid, Chelsea e Inter de Milán. Para el elenco de Fernando Gago se vislumbra un panorama más complejo porque tendrá a dos rivales del Viejo Continente en su zona. El Inter Miami de Lionel Messi, en tanto, está en el copón 4 y jugar contra los dos representantes de la Argentina.

Boca Juniors enfrentará a dos rivales de Europa en la primera etapa, por lo que tendrá un grupo más complicado que River Fotobaires

Bombos para el sorteo del Mundial de Clubes 2025

Bombo 1

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la UEFA Champions League 2022/23.

Real Madrid (España) – Campeón de la UEFA Champions League 2021/22.

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA.

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA.

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022.

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021.

River Plate (Argentina) - Ranking Conmebol.

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023.

Bombo 2

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la UEFA Champions League 2020/21.

Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA.

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA.

Porto (Portugal) - Ranking UEFA.

Atlético Madrid (España) - Ranking UEFA.

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA.

Juventus (Italia) - Ranking UEFA.

RB Salzburgo (Austria) - Ranking UEFA.

Bombo 3

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021.

Ulsan (Corea del Sur) - Ranking AFC.

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23.

Wydad Casablanca (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22.

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021.

Club Leon (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023.

Boca Juniors (Argentina) - Ranking Conmebol.

Botafogo (Brasil) - Campeón de la Copa Libertadores 2024.

Bombo 4

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022.

Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) - Campeón de la Champions League de la AFC 2023/24.

Esperance (Túnez) - Ranking CAF.

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) - Ranking CAF.

Pachuca (México) - Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022.

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC.

Inter Miami (Estados Unidos) - País organizador.

El poster del Mundial de Clubes, con el trofeo en el centro

Sedes y estadios del Mundial de Clubes 2025

En total serán una docena de estadios en los que se repartirán los 63 partidos del campeonato -no habrá juego por el tercer lugar-. La mayoría de ellos están ubicados sobre el este del territorio y se utilizaron para la Copa América 2024 como también se afectarán al Mundial de selecciones de 2026 en el que Estados Unidos será anfitrión junto a México y Canadá.

El de la final será el Hard Rock Stadium de Miami, en la península de la Florida. Los otros 11 recintos que albergarán partidos son el Mercedes-Benz de Atlanta; el Bank of America de Charlotte; el TQL de Cincinnati; el Rose Bowl de Los Ángeles; el Hard Rock de Miami; el GEODIS Park de Nashville; el Camping World Stadium de Orlando; el Inter&Co Stadium de Orlando; el Lincoln Financial Field de Filadelfia); el Lumen Field de Seattle; y el Audi Field de Washington).

MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Bank of America Stadium (Charlotte).

TQL Stadium (Cincinnati).

Rose Bowl Stadium (Los Ángeles).

Hard Rock Stadium (Miami).

GEODIS Park (Nashville).

Camping World Stadium (Orlando).

Inter&Co Stadium (Orlando).

Lincoln Financial Field (Filadelfia).

Lumen Field (Seattle).

Audi Field (Washington, DC).

El Hard Rock Stadium de Miami será la sede de la final del Mundial de Clubes 2025 Shutterstock

LA NACION