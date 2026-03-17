Cuándo se sortean los grupos de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este viernes 19 de marzo a las 20 (horario argentino) en la casa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay. Después de dos años de ausencia, Boca regresa al torneo en el que se mantiene como el segundo máximo ganador con seis títulos, mientras que River no participará por primera vez en 12 años.

En la misma ceremonia, previamente se dará a conocer la conformación de las zonas de la Copa Sudamericana en la que, justamente, estará el Millonario y otros cinco clubes argentinos: Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. En el máximo certamen continental, además del xeneize, dirán presente Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia.

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El formato de juego de la Libertadores 2026 será similar al de las últimas ediciones, con una final a partido único programada para el 28 de noviembre, en una sede a confirmar. En la etapa de grupos, los 32 clubes se repartirán en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno y los dos líderes de cada uno, al término de seis fechas, accederán a los octavos de final. El tercero de cada zona, decantará a la Copa Sudamericana. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa con partidos de ida vuelta desde octavos de final hasta las semifinales.

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria, Fluminense e Independiente del Valle.

Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria, Fluminense e Independiente del Valle. Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Libertad, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco. Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

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🤔 ¿Quién será el campeón 2026?



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Calendario de la Copa Libertadores 2026

Fase 1 : Semanas del 4 y 11 de febrero.

: Semanas del 4 y 11 de febrero. Fase 2 : Semanas del 19 y 26 de febrero.

: Semanas del 19 y 26 de febrero. Fase 3 : Semanas del 4 y 11 de marzo.

: Semanas del 4 y 11 de marzo. Sorteo de la etapa de grupos : Semana del 18 de marzo.

: Semana del 18 de marzo. Etapa de grupos : Del 7 de abril al 28 de mayo.

: Del 7 de abril al 28 de mayo. Sorteo de los octavos de final : Semana del 6 de junio.

: Semana del 6 de junio. Octavos de final : Del 11 al 20 de agosto.

: Del 11 al 20 de agosto. Cuartos de final : Del 8 al 17 de septiembre.

: Del 8 al 17 de septiembre. Semifinales : Del 14 al 22 de octubre.

: Del 14 al 22 de octubre. Final: 28 de noviembre.

Flamengo y Palmeiras se enfrentaron en la final de la última edición de la Copa Libertadores, con triunfo del Mengão Guadalupe Pardo - AP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador de la Copa Libertadores es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay, con cinco, y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro. Luego, seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Olimpia y Santos.