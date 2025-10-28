Cuándo son las elecciones en River

River Plate atraviesa un mal momento futbolístico y el próximo domingo afrontará en el estadio Monumental un compromiso clave frente a Gimnasia de La Plata, por la fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Pero un día antes, el club llevará a cabo las elecciones para renovar su Comisión Directiva, principalmente el cargo de presidente que ostenta Jorge Brito porque no tiene derecho a ser reelecto según establece el Estatuto reformado en 2023.

El proceso se llevará a cabo el sábado 1° de noviembre desde las 10 y hasta las 20 en la sede del barrio porteño de Núñez. Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día. En el sitio del club se puede consultar el padrón.

Quiero felicitar a todos los espacios que presentaron sus listas, en este nuevo proceso democrático que fortalece la vida institucional de nuestro Club. Que este año votaremos, por primera vez, con la boleta única electrónica.



Como presidente del Club, y como socio que ama a… pic.twitter.com/p28o7b1EeA — Jorge Brito (@JorgeBrito) August 30, 2025

La lista oficialista la encabeza Stéfano Di Carlo, secretario general del club en funciones y principal candidato a quedarse en el sillón presidencial, según las encuestas. La oposición tiene cuatro representantes: Luis Belli, el ex-árbitro Pablo Lunati, Carlos Trillo y Daniel Kiper. Todos ellos se ilusionan con quitarle el poder a la gestión que comenzó en 2013 con Rodolfo D’Onofrio y continúa Brito.

Candidatos a presidente de River Plate en el período 2025-2029

Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero.

- Lista 1 - Frente River Primero. Stéfano Di Carlo - Lista 2 - Frente Filosofía River.

- Lista 2 - Frente Filosofía River. Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River.

- Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River. Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos

- Lista 4 - Frente River Somos Todos Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social.

El lanzamiento de Stéfano Di Carlo como candidato a presidente de River Plate

Este sábado no solo se elegirá presidente en los comicios, sino también tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 suplentes. Además, se designarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes.

Por primera vez en la historia en River, se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Las elecciones en River se realizarán en el estadio Monumental el sábado 1° de noviembre, un día antes del partido vs. Gimnasia Gustavo Garello - AP

Todos los presidentes de River en la historia