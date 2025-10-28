Lanús vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Lanús y Universidad de Chile se enfrentan este jueves en el marco de la vuelta de una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El ganador de esta serie avanzará a la final y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro. El partido está programado para las 19 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El conjunto trasandino se metió entre los cuatro mejores del certamen continental tras dejar en el camino a Alianza Lima por 2 a 1 en el resultado global, producto de un empate 0 a 0 en la ida y una victoria 2 a 1 en la vuelta. El Granate, por su parte, viene de eliminar nada menos que a Fluminense por 2 a 1: ganó por la mínima diferencia en la Fortaleza y se clasificó a la penúltima ronda gracias al empate 1 a 1 en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

En la ida, disputada hace una semana en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, empataron 2 a 2. Los dos goles del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino los anotó Rodrigo Castillo para poner una ventaja parcial de 2 a 0 a favor de los argentinos. Sin embargo, la ‘U’ descontó con un tanto de Lucas Di Yorio y consiguió el empate definitivo desde los doce pasos gracias a Charles Aránguiz a los 99′, tras un penal mal sancionado por el árbitro brasileño Anderson Daronco.

Lanús vs. Universidad de Chile: todo lo que hay que saber

Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Día : Jueves 30 de octubre.

: Jueves 30 de octubre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Árbitro : Alexis Herrera (Venezuela).

: Alexis Herrera (Venezuela). Resultado de la ida: Universidad de Chile 2-2 Lanús.

Lanús vs. Universidad de Chile: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Lanús y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports e ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), lo mismo para los usuarios de Flow y Telecentro Play con ESPN. Por streaming se puede ver en Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports e ESPN

Disney+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Lanús corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa Sudamericana 2025, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 4.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Universidad de Chile. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.