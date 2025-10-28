Cuándo juega Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Racing Club y Flamengo se volverán a enfrentar este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 para dirimir el primer finalista. El encuentro, continuidad del triunfo 1 a 0 de los brasileños la semana pasada en el estadio Maracaná, se transmitirá en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Piero Maza, el favorito al triunfo según los pronósticos es el equipo visitante con una cuota máxima de 2.30 contra 3.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que le daría la clasificación a la definición al conjunto carioca, paga hasta 3.40.

Racing vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Copa Libertadores 2025 - Semifinal - Vuelta

Día: Miércoles 29 de octubre de 2025.

Hora: 21.30.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Piezo Maza (Chile).

TV: Fox Sports y Telefé.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play, Disney+ Premium y Mi Telefé.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Ida: 0-1.

El elenco comandado por Gustavo Costas obtuvo un buen resultado en la ida porque la derrota pudo haber sido más abultada de lo que fue. Por lo hecho en la primera etapa del certamen internacional, definirá la llave ante su gente con el anhelo de avanzar a la ansiada final de un torneo que ya es histórico para la institución porque se metió entre los mejores cuatro después de 28 años.

Su camino a las semifinales fue con un andar sólido. En la fase inicial lideró la zona E con 13 unidades producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota mientras que en octavos sacó a Peñarol de Uruguay por un global de 3 a 2 -derrota 1 a 0 en Montevideo y triunfo en Avellaneda 3 a 1-. En cuartos avanzó sobre Vélez Sarsfield 2 a 0 con sendas victorias por 1 a 0, tanto de local como de visitante.

Gustavo Costas quiere agigantar su leyenda en Racing con la obtención de la Copa Libertadores Marcelo Manera

El DT tiene una baja de peso y es la de Santiago Sosa, además de la ya sabida de Franco Pardo. El capitán sufrió una fractura del seno maxilar superior derecho a raíz de un golpe de Marcos Rojo en el epílogo del juego de ida, en el que fue la gran figura de los suyos, y fue intervenido quirúrgicamente este lunes. En su lugar es probable que se ubique Juan Nardoni, quien ingresó desde el banco de suplentes en el primer encuentro porque recientemente se recuperó de una lesión. Lo positivo para Costas es que jugadores como el propio Nardoni y Gabriel Rojas afrontarán el partido en mejores condiciones físicas que hace una semana en Río de Janeiro.

El Mengão, por su parte, tiene una mínima ventaja y es el claro favorito a avanzar de ronda, pero es un equipo que habitualmente no tiene la misma solidez de visitante que de local y contra Estudiantes de La Plata necesitó de los penales para superar los cuartos de final. De hecho, lleva un andar irregular en el campeonato internacional. En la primera etapa fue segundo en el Grupo C con 11 puntos, la misma cantidad que Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó como escolta de los ecuatorianos por diferencia de goles. Ganó tres encuentros, igualó dos y cayó como anfitrión frente al Ferroviario. En octavos, antes de cruzarse con el Pincha, su víctima fue Internacional por un global de 3 a 0 -1 a 0 en la ida en el Maracaná y 2 a 0 en la vuelta en Porto Alegre-.

Samuel Lino es una de las tantas figuras que tiene Flamengo en su plantel MAURO PIMENTEL - AFP

El plantel de Filipe Luis, que el fin de semana perdió ante Fortaleza por el Brasileirão y quedó atrás de Palmeiras en la tabla de posiciones, está plagado de figuras y en el primer encuentro el DT sorprendió con el ingreso de Jorge Carrascal, quien terminó siendo el mejor por sobre nombres como los de Pedro, Samuel Lino, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta, Jorginho y Saúl, entre otros.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique o Pedro. DT: Filipe Luis.

El equipo que se imponga en la serie avanzará a la definición, programada para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú; vs. Palmeiras o Liga de Quito. La otra llave se definirá el próximo jueves en San Pablo, después de la victoria de los ecuatorianos como local 3 a 0.