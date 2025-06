Cuándo son los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 llegó a los octavos de final y 16 de los 32 equipos que iniciaron el torneo el 14 de junio pasado siguen en carrera por el título de la primera cita ecuménica que se realiza con un formato similar a las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo de selecciones.

La primera instancia de eliminación directa del certamen se desarrollará entre este sábado 29 de junio y el 1° de julio con ocho partidos, de a dos por jornada. El fin de semana habrá juegos a las 13 y 17 (horarios de la Argentina) mientras que el lunes y martes serán a las 16 y 22. Los estadios en los que tendrán lugar los cotejos son el Lincoln Financial Field de Philadelphia; Bank of America Stadium de Charlotte; el Mercedes Benz Stadium de Atlanta; el Hard Rock Stadium de Miami; y el Camping World Stadium de Orlando.

El Hard Rock Stadium de Miami albergará uno de los cruces de octavos de final Rebecca Blackwell - AP

De los cruces, sobresale el de PSG vs. el Inter Miami de Lionel Messi, que jugará por primera vez en su carrera contra un ex-equipo suyo. Flamengo chocará ante Bayern Múnich; Inter Milán, con Lautaro Martínez, vs. Fluminense; el Monterrey de Sergio Ramos vs. Borussia Dortmund; y Manchester City vs. Al Hilal de Arabia Saudita. Además, habrá contienda de brasileños en Palmeiras vs. Botafogo y entre europeos en Real Madrid vs. Juventus; y Benfica vs. Chelsea, donde Enzo Fernández se medirá contra el club que le abrió las puertas de Europa.

Todos los partidos se transmitirán en vivo por televisión a través de DSports y en el sitio DAZN. Además, en Telefé y en las plataformas digitales Mitelefé.com y Disney+ Premium se emitirán Benfica vs. Chelsea y Flamengo vs. Bayern Múnich. En canchallena.com estarán disponibles todos los minuto a minuto.

Palmeiras e Inter Miami se clasificaron a octavos de final desde el grupo A del Mundial de Clubes PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Cronograma de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Palmeiras (1°A) vs. Botafogo (2°B) - Sábado 28 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

(1°C) vs. (2°D) - Sábado 28 de junio a las 17 en el Bank of America Stadium de Charlotte (Telefé, DSports, Disney+ Premium y DAZN). PSG (1°B) vs. Inter Miami (2°A) - Domingo 29 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

(1°D) vs. (2°C) - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (Telefé, DSports, Disney+ Premium y DAZN). Inter de Milán (1°E) vs. Fluminense (2°F)- Lunes 30 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

(1°G) vs. (2°H) - Lunes 30 de junio a las 22 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN). Real Madrid (1°H) vs. Juventus (2°G)- Martes 1° de julio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

El cuadro de cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, con los 16 equipos clasificados Canchallena

Los ocho equipos que se impongan en los octavos, avanzarán a los cuartos y seguirán en carrera por el título. Esta instancia se jugará el viernes 4 y sábado 5 de julio. Las semifinales, en tanto, están previstas el 8 y 9 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario de la definición el 13 de julio. No habrá partido por el tercer puesto.