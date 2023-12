escuchar

Este lunes, todo el pueblo argentino tendrá la posibilidad de arrancar el 2024 con la repetición de la consagración de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. El país entero podrá ver nuevamente la final ante Francia. aunque esta vez con la tranquilidad de saber cómo termina todo. A partir de las 21, TyC Sports transmitirá el partido completo que culminó 3 a 3 en tiempo reglamentario y que se definió por penales ante la mirada de casi 1500 millones de personas alrededor del planeta, contando los más de 88.966 espectadores que estuvieron en el estadio Icónico de Lusail.

El canal deportivo televisó nuevamente todos los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la última semana, por lo que el camino hacia el título culminará este lunes. La emisión comenzó a las 7.

Lionel Messi levanta el trofeo más importante de su carrera, con la presencia de sus compañeros Julian Finney - Getty Images Europe

El recuerdo de aquel 18 de diciembre de 2022

La selección argentina alcanzó la cima del planeta futbolístico hace poco más de un año. En una final vibrante ante Francia en Qatar, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó con la tercera Copa del Mundo de su historia, luego de los éxitos en Argentina 1978 y México 1986. Con una actuación para el recuerdo, dominó a su par europeo durante casi todo el encuentro. Fueron casi 80 minutos de un dominio arrollador de Argentina, que ganaba 2-0 y se encaminaba al triunfo. Después, claro, tuvo que remar ante el fulgurante empate y también en el alargue, hasta llegar a la definición por penales que la erigió como nueva campeona.

El combinado nacional salió decidido a ganar el partido desde el primer minuto. La sorpresa fue la inclusión de Ángel Di María en el equipo titular, cuando se preveía una línea de cinco defensores con Lisandro Martínez en la zaga central junto a Nicolás Otamendi y Cristian ‘Cuti’ Romero. Incluso, en el comienzo del cotejo el asombro fue aún mayor cuando se lo vio al ‘Fideo’ en el sector izquierdo. Sin embargo, como en casi todo el torneo, el DT pujatense dio en la tecla. El futbolista que por entonces jugaba en Juventus, que se había perdido la final del Mundial de Brasil 2014, tuvo su revancha y volvió loco a Jules Koundé por ese sector.

“Tampoco es muy difícil entender lo que se hizo. Lo importante era plasmarlo en la cancha porque uno puede tener mil ideas y después en la cancha no sale. Nosotros teníamos claro desde el momento que nos tocó jugar con Francia, que Di María iba a jugar a la izquierda. Pero no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido y eso creo que fue un poco la clave, porque no le dimos ventaja absolutamente a nadie de que lo sepa. Hoy en día se sabe todo y a lo mejor esto podía ser contraproducente”, afirmó Scaloni meses después de la final en diálogo con FIFA+.

El primer gol argentino llegó desde los doce pasos a los 23′. Di María gambeteó a Ousmane Dembélé y se metió en el área, en la que fue derribado por el propio futbolista de París Saint Germain (en ese entonces vestía los colores de Barcelona). El árbitro polaco Szymon Marciniak sancionó la pena máxima y Lionel Messi, al igual que ante Arabia Saudita, Países Bajos y Croacia, se encargó de poner el 1 a 0 parcial con un remate cruzado abajo.

El segundo fue a los 36′ y, como si estuviese escrito en los libros más optimistas, llegó en los pies de Di María. Y fue una obra de arte. Julián Álvarez presionó a Dayot Upamecano en la mitad de la cancha, lo que derivó en un mal pase largo del defensor que quedó en los pies de Nahuel Molina, quien tocó de primera para Alexis Mac Allister para que este se la de a Messi. El capitán controló en el aire y se la entregó a Julián Álvarez con la cara externa de su pie izquierdo. ‘La Araña’ vio picar a Mac Allister y tiró un pase en profundidad excelente para que el pampeano asista a Di María, que ingresaba solo por el segundo palo, con una lucidez absoluta. Golazo para poner el 2 a 0 parcial y para anotar su tercer gol consecutivo en finales (Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Copa del Mundo 2022).

Ángel Di María y Lionel Scaloni durante la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia Aníbal Greco - LA NACIÓN

Didier Deschamps se vio acorralado y realizó dos modificaciones cuando aún no había finalizado el primer tiempo. Olivier Giroud y Dembélé fueron reemplazados por Randal Kolo Muani y Marcus Thuram, dejando a la vista el enojo del entrenador ante el nivel mostrado por su equipo. Durante el resto de la primera etapa y la primera media hora del complemento, la Argentina fue claramente superior, pero por inercia se replegó y sufrió las consecuencias. Kylian Mbappé empató el partido en un lapso de dos minutos (goles a los 80′ y a los 81′), primero de penal y luego con un gran remate de volea desde afuera del área y llevó el partido al tiempo suplementario.

Allí, el partido se rompió y hubo chances para ambos equipos. A los 108′, Messi volvió a aparecer en el momento que más se lo necesitaba y puso el 3 a 2 parcial, para la algarabía de la hinchada argentina. Sin embargo, cuando todo parecía liquidado, Szymon Marciniak sancionó otro penal para ‘Les Bleus’ por una mano de Gonzalo Montiel. Y allí, Mbappé volvió a imponerse al ‘Dibu’ Martínez para llevar el partido a los penales.

Y otra vez, como ante Países Bajos en cuartos de final, el arquero de la selección argentina se hizo fuerte y fue clave en la definición desde los doce pasos. Le contuvo el segundo penal a Kingsley Coman y puso todo en manos de los encargados de patear, que no decepcionaron. Messi hizo el primero, Paulo Dybala convirtió el segundo, Leandro Paredes el tercero y Gonzalo Montiel, después de que Aurelien Tchouameni desvió su remate, se reivindicó por el penal cometido en una de las últimas jugadas del partido y anotó el cuarto para sentenciar la historia y darle la tercera Copa del Mundo al país.

La alegría de Emiliano 'Dibu' Martínez tras atajar el penal de Kingsley Coman en la final del Mundial ARGRA