Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

El argentino, tras la polémica por el sobrepaso a Pierre Gasly en Austin, volverá a conducir su Alpine en el Gran Premio de México
No son días tranquilos en Alpine, luego de que Franco Colapinto deshoyó una orden del equipo de no sobrepasar a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y, en ese contexto, la escudería, con sus dos pilotos titulares, se prepara para competir en el Gran Premio (GP) de México de la Fórmula 1 en el circuito Hermanos Rodríguez.
El argentino estará en la jornada número 20 del Gran Circo que se desarrollará este fin de semana, el último de octubre. La actividad comenzará el viernes con dos entrenamientos. El sábado, en tanto, se realizará la última práctica y, luego, la clasificación en la que intentará obtener un buen tiempo para ordenarse lo más adelante posible en la grilla de partida de la final del domingo a las 17 (hora argentina).
- Todas las instancias se podrán ver en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Colapinto disputará su GP número 14 con la escudería francesa con, otra vez, el objetivo de sumar sus primeros puntos en un certamen en el que es uno de los conductores que todavía no terminó una prueba del décimo puesto hacia adelante -el otro es su compañero Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia Romagna-. Allí, en el circuito Hermano Rodríguez, en 2024 se ubicó 12° a bordo de un Williams.
Luego de su muestra de carácter en Austin que le costó, incluso, una reprimenda pública del director general de Alpine, Steve Nielsen, el pilarense, que todavía no tiene confirmada su continuidad en 2026, intentará mejorar lo hecho hasta el momento con un monoplaza muy limitado con respecto al de sus rivales que le impide competir en momentos trascendentales de cada carrera.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°
- GP de Estados Unidos: 17°
Con la victoria de Max Verstappen (Red Bull) en el Circuito de las Américas, el torneo está que arde con tres pilotos pujando por ansiado título que ostenta, justamente, el neerlandés. El tetracampeón vigente sigue tercero en la general, pero le descontó puntos en la tabla de posiciones a los McLaren Oscar Piastri y Lando Norris y está cada vez más cerca. Con tres triunfos en los últimos cuatro GP, acumula 306 unidades contra las 346 del australiano y las 332 del británico a falta de cinco GP para concluir la temporada.
El campeonato de constructores ya se definió en la fecha 18 en el GP de Singapur con título para McLaren, ganador de 12 de las 19 carreras. La escudería británica acumula 678 puntos y la persigue Mercedes con 341. Ferrari suma 334 y Red Bull, 331.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).
- 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
