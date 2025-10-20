Próxima carrera de la Fórmula 1: cuándo y dónde se corre

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y, tras el Gran Premio de Estados Unidos que se llevó a cabo en Austin con victoria para Max Verstappen (Red Bull), el próximo fin de semana volverá a haber actividad en la Ciudad de México por la vigésima fecha.

El cronograma comenzará el viernes con dos entrenamientos. El sábado, en tanto, se realizará la última práctica y, luego la clasificación en la que los 20 pilotos de las 10 escuderías se ordenarán para la grilla de partida de la final del domingo. Todas las instancias se podrán ver en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Oscar Piastri (McLaren) sigue en lo más alto de la Fórmula 1, pero se le acercaron Lando Norris y Max Verstappen John Locher - Pool AP

Con su victoria en el Circuito de las Américas, la tercera en las últimas cuatro carreras, el neerlandés Verstappen le descontó puntos en la tabla de posiciones a los McLaren Piastri y Norris. El tetracampeón vigente sigue tercero en la general, pero cada vez más cerca de los lídres porque acumula 306 puntos contra los 346 del australiano -quinto en Austin- y 332 del británico -escolta, seguido de Charles Leclerc (Ferrari)- a falta de cinco GP para concluir la temporada.

Franco Colapinto (Alpine) fue 17° y sigue siendo uno de los dos pilotos que todavía no sumó en el campeonato -el otro es Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia-Romagna-. Sin embargo, dio una gran muestra de caracter en Austin porque en la vuelta 53 de 56 sobrepasó a su compañero Pierre Gasly a pesar de que tenía la orden del equipo de no hacerlo. Fue lo único positivo que puede rescatar el argentino de un fin de semana donde poco pudo hacer con su limitado monoplaza, más allá de que, posteriormente, el director general del equipo, Steve Nielsen, manifestó públicamente su descontento porque el argentino desobedeció una indicación.

Franco Colapinto fue 17° en Austin y todavía no pudo sumar puntos para Alpine en la temporada 2025 RUDY CAREZZEVOLI� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El campeonato de constructores ya se definió la fecha 18 en el GP de Singapur con título para McLaren, ganador de 12 de las 19 carreras. La escudería británica acumula 678 puntos y la persigue Mercedes con 341. Ferrari suma 334 y Red Bull, 331.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en Estados Unidos Opta

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

GP de Estados Unidos: 17°

Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, flamante bicampeón del torneo de constructores, con Lando Norris y Oscar Piastri.