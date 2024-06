Cucurella, el ‘hit del verano’ de España en la Eurocopa: elogios... y memes

Escuchar

Descubierto por el gran público en la Eurocopa, Marc Cucurella brilla en el césped pero también en las redes, pasando de un ‘meme’ inicial llamado ‘Top-20 de cosas que podrían significar Cucurella’ a ver su frondosa melena trasplantada en mitos de poco pelo como Roberto Carlos.

El aficionado al fútbol conoce de sobra al lateral izquierdo, formado en el Barcelona y que juega en el Chelsea, pero los grandes torneos multiplican la exposición: el triunfo de la selección española (1-0) ante Italia fue visto por 8,5 millones de telespectadores, el 56,4% de la audiencia en España -emisión más seguida del año-. Con estas cifras, complicado no reparar en la interminable melena rizada del que ocupa el flanco izquierdo en el equipo de Luis de la Fuente.

El defensor de 25 años no tuvo una buena temporada en Chelsea, pero en España es una figura de la Euro ap - AP

Omnipresente ante la Azzurra, el futbolista de 25 años había sido una de las sorpresas en el once español del debut europeo, el 3-0 ante Croacia en Berlín. Inmediatamente, se popularizó un vídeo con una lista ‘Top-20 de cosas que podrían significar Cucurella’. Entre ellas: “Me voy a comprar un Fiat Cucurella”, “Quiero spaghettis con salsa cucurella” o “Dame un helado de cucurella”. En la ilustración de la publicación, su momento de gloria de aquella tarde en el Olímpico de la capital alemana. Un tiro a bocajarro por parte de los croatas con el arquero Unai Simón vencido y aparece ‘Cucu’ para despejar con el cuerpo evitando el gol.

¡UNA MURALLA ROJA! Croacia tuvo el descuento, pero Cucurella y Simón salvaron a España. ¡No fue gol de milagro!



📺 Mirá la #EURO2024 en #ESPNenStarPluspic.twitter.com/mic5ZdVYL0 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 15, 2024

La sorpresa de la lista

Ante Italia, otra titularidad y una actuación que rayó la exhibición: 51/51 de aciertos en pases, jugador con más duelos ganados (10/13), siete recuperaciones y tres oportunidades creadas fueron algunos de sus números. Y de nuevo su fútbol saltó a los montajes en las redes: el lateral zurdo brasileño Roberto Carlos añadiendo la melena rizada a su calva o incluso Lionel Messi con un frondoso pelo negro azabache.

Unas semanas antes, pocos podían predecir su explosión en Alemania. El puesto de lateral izquierdo parecía ganado por Alex Grimaldo, otro producto de la cantera del Barcelona que completó la mejor temporada de su vida con el Bayer Leverkusen, ganando Bundesliga y Copa de Alemania, con 12 goles y 19 asistencias. En cambio, ‘Cucu’ no había destacado ni había tenido continuidad en un Chelsea discreto, que finalizó sexto en la Premier League. La lesión de Gayá facilitó su entrada en la lista de 26 de Luis de la Fuente, que luego confió en un jugador que conoce de sobra de las categorías inferiores de la Roja, con el que ganó la medalla de plata hace tres años en los Juegos Olímpicos de Tokio. El técnico evitó echarse flores sobre su apuesta cuando le preguntaron por el jugador tras el choque ante Italia.

“Un jugador magnífico”

“Sabe lo que yo le pido y lo que él puede darme, como todos los demás. Es un jugador magnífico, que rinde y es competitivo. Pero nuestra fuerza es el grupo, que es insaciable”, despachó De la Fuente, cuyo equipo está en octavos como primero tras dos partidos. La solvencia defensiva de Cucurella permitió la explosión de su socio en la izquierda, Nico Williams, elegido mejor jugador del partido tras bailar a la defensa italiana.

Aterrizado hace dos temporadas en el Chelsea procedente del Brighton por 68 millones de euros (72,7 millones de dólares), el futbolista español sedujo inmediatamente a los hinchas de los Blues, que le dedicaron una canción.”¡Cucurella, Cucurella, comes paella, bebes Estrella (marca de cerveza) y tu pelo es ‘jodidamente’ largo!”, entonan, un himno al carismático futbolista que también enamora en la Eurocopa.

Marc Cucurella conduce la pelota Agencia AFP - AFP

Laporte se defiende de las críticas

El internacional español Aymeric Laporte ha asegurado que se generan “más titulares de la cuenta” con su estado de forma y que está perfectamente para afrontar todos los partidos de la Eurocopa, después de perderse el debut ante Croacia, y ha indicado que la selección es “de lo más importante” que le ha pasado en su carrera deportiva y donde más ha “disfrutado”.

”Ha habido de todo. Se ha especulado mucho, creo que no había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma, pero suele pasar. Hay mucha mala información, se generan más titulares de la cuenta, pero estoy muy tranquilo. Cuando se me dijo de venir, me preparé por mi cuenta y estaba muy preparado para llegar a la concentración”, declaró en rueda de prensa. “De hecho, jugué los 90 contra Italia y me siento bien”, añadió. Además, el defensa explicó que a pesar de jugar en el Al-Nassr en una liga como la saudí está a un buen nivel. “Cada liga tiene su nivel, creo que a nivel de ritmo es parecido, yo así lo noto por lo menos. Me he seguido preparando para este torneo, que era muy importante para mí. Somos jugadores profesionales, nos preparamos en las mejores condiciones posibles, hemos tenido un tiempo antes de iniciar la Eurocopa para prepararnos y así lo he hecho. Hoy estoy en buenas condiciones para competir”, indicó.

Una nueva victoria importante y la puerta de los octavos que se abre. Feliz de empezar la competición de la mejor manera. Vamos! 🔥 pic.twitter.com/EnATmWEoad — Aymeric Laporte (@Laporte) June 20, 2024

”No tengo que desmentir cosas que no son verdad, no estoy aquí para la prensa, estoy aquí para jugar, para concentrarme en recuperarme. Mi máxima preocupación es la selección, es el campo, el fútbol, estar al máximo nivel para poder competir a lo largo del tiempo. Sí que me ha llegado a molestar mucho, pero también me tomé un respiro un día en mi cama y dije ‘¿tan mal estoy haciendo las cosas como para que me estén criticando?’, y luego lo pensé fríamente y dije ‘si estoy haciendo todo lo posible para que todo salga bien, que es estar en la selección, competir al máximo nivel, lograr los máximos éxitos con España...’. Ahí entendí que no era contra mí, sino contra lo que engloba el fútbol”, continuó.

En este sentido, reconoció que el hecho de que Luis de la Fuente le asegurase que iba a tener la puerta abierta de la selección a pesar de irse a Arabia Saudita fue clave en su decisión. “Lo llegué a hablar con el míster antes de tomar la decisión. Es verdad que para mí la selección es muy importante, es de lo más importante en mi carrera deportiva. De hecho, creo que es donde más he disfrutado a lo largo de los ocho últimos años. Es para mí un orgullo representar a España. Cada vez que visto la camiseta me siento superorgulloso, muy identificado, y espero que siga así y que podamos lograr grandes cosas en este torneo”, señaló. ”Le agradezco muchísimo el detalle del otro día, haber contestado de la forma en que contestó. No es la primera vez y eso demuestra que el grupo está muy unido, que estamos todos muy juntos, estamos trabajando en el sentido correcto para conseguir grandes cosas. Eso es lo más importante dentro de un grupo como la selección española”, añadió.

También habló del estilo de juego y los cambios respecto al combinado de Luis Enrique. “Creo que lo mismo que antes teníamos jugadorazos, ahora tenemos un equipo muy bueno, lo mismo que en años anteriores. Los dos primeros partidos de esta Eurocopa nos han tocado contra equipos muy fuertes, como Italia, que es la actual campeona. Eran partidos difíciles de entrada y hemos demostrado saber estar en todo momento. Hemos demostrado saber jugar contra equipos fuertes, unos equipos que nos vienen a presionar arriba, otros a mitad de campo”, subrayó.

Laporte le gana la posición a Scamacca, en el triunfo de España ante Italia Manu Fernandez - AP

”Si me preguntas si veo al equipo preparado para ganar una competición como esta, yo creo que sí. Todos los partidos se juegan a detalles. De hecho, ganamos el último partido con un gol en propia. Todas las competiciones son complicadas, cada día ves a equipos supuestamente con menos talento empatar, ganar, incluso partidos con rivales más complicados. Espero que en este caso nosotros seamos mejores que todos y que podamos lograr un éxito en esta competición”, continuó. “No somos un equipo de esperar mucho atrás, somos un equipo de presionar, de correr mucho, de ser generoso. Es también lo que nos pide el entrenador y así lo intentamos hacer”, prosiguió.

En otro orden de cosas, considera que a los jugadores que militan en ligas fuera de Europa se les mide diferente. “Es un hecho, creo que la gente tiene prejuicios sobre eso. También es verdad que somos todos conscientes de que es una liga bastante reciente. A nivel de marketing también va evolucionando poco a poco y a lo mejor en un futuro se verá como una liga mucho más competitiva de lo que se puede ver hoy en día. También he de decir que el ‘Man of the Match’ de Francia ha sido Kanté dos veces seguidas y eso demuestra algo”, manifestó. “Yo firmé un contrato de tres años, al final tengo obligaciones con mi club y no puedo decir mucho más sobre eso por ahora”, expresó.

Por último, rechazó entrar en polémicas con el cantante de Taburete, Willy Bárcenas, que se quejó en X de que los dos centrales de España fuesen de origen francés. “A todos nos pasa que nos critican en algún momento, porque al final una carrera es corta pero a la vez larga. Tienes que jugar muchos partidos, estás expuesto a muchas opiniones de mucha gente que mirarán por su lado. Lo que sí pedimos es que no sea difamando, que nos cuesta a nosotros y sobre todo a las familias. Afecta mucho y creo que no es necesario, y más en este momento. Quieren intentar destabilizar a algunos jugadores cuando todos debemos ir en el mismo camino y conseguir lo máximo posible”, finalizó.

España avanza en la Euro Julian Stratenschulte - dpa

Con información de AFP y DPA

