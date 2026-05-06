LA NACION

Cusco - Estudiantes de La Plata: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Cusco vs. Estudiantes de La Plata, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Cusco vs. Estudiantes de La Plata, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Cusco y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cusco viene de perder ante Independiente Medellín por 1-0 mientras que Estudiantes de La Plata llega de empatar ante Flamengo por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Cusco vs. Estudiantes de La Plata
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Cusco y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Flamengo, Estudiantes de La Plata, Independiente Medellín, Cusco.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Todo confirmado para los playoffs: dos clásicos y cuándo se podrían cruzar River y Boca
    1

    Los playoffs del torneo Apertura: el clásico cordobés y cuándo se jugaría un posible River vs. Boca

  2. A qué hora juega hoy Boca vs. Barcelona y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Libertadores
    2

    A qué hora juega hoy Boca vs. Barcelona y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Libertadores

  3. Boca sufre en el arco: Brey salió en camilla, llorando, y su reemplazo no jugaba hace dos años
    3

    Boca sufre por los arqueros: se lesionó Leandro Brey y debió ser reemplazado por Javier García

  4. Resultado de Boca vs. Barcelona: quién ganó el partido de la Copa Libertadores
    4

    Resultado de Boca vs. Barcelona: quién ganó el partido de la Copa Libertadores