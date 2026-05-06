Cusco - Estudiantes de La Plata: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

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Juegan este miércoles desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
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Cusco y Estudiantes de La Plata se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Cusco viene de perder ante Independiente Medellín por 1-0 mientras que Estudiantes de La Plata llega de empatar ante Flamengo por 1-1.
Todo lo que hay que saber
- Cusco vs. Estudiantes de La Plata
- Hora: las 19.00h
- Partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Cusco y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones
El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Flamengo, Estudiantes de La Plata, Independiente Medellín, Cusco.
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