Cusco - Independiente Medellín: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cusco y Independiente Medellín se enfrentan este miércoles desde las 23.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en uno de los partidos del grupo A de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cusco viene de empatar ante Estudiantes de La Plata por 1-1 mientras que Independiente Medellín llega de ganar ante Cusco por 1-0.

Todo lo que hay que saber

Cusco vs. Independiente Medellín

Hora: 23.00h

Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Cusco y Independiente Medellín en la tabla de posiciones

El grupo A de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Flamengo, Estudiantes de La Plata, Independiente Medellín, Cusco.