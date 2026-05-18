Boca en la Libertadores 2026: qué es el desempate olímpico y qué necesita el xeneize para clasificarse a octavos

El primer semestre de 2026 para Boca Juniors, tras el cimbronazo de la eliminación en octavos de final del Torneo Apertura 2026, se cierra con dos encuentros trascendentales en la Copa Libertadores 2026 los cuáles definirán si accede o no a los octavos de final.

El xeneize recibirá en la Bombonera a Cruzeiro de Brasil este martes y, luego, a Universidad Católica de Chile el jueves 28 de mayo. Actualmente, se ubica tercero en el Grupo D con seis puntos producto de dos victorias y dos caídas y tiene por delante a los chilenos y brasileños, ambos con siete unidades. Cuarto está Barcelona de Ecuador, con tres.

En la previa a la quinta jornada, todos los clubes de la zona tienen chances de avanzar a los playoffs. Un dato no menor es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Libertadores se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

A partir de ello es que la U es líder por sobre Cruzeiro. Aunque ambos tienen la misma cantidad de unidades, los chilenos obtuvieron una victoria y el otro cotejo igualaron 0 a 0. Boca, por ejemplo, se aseguró la ventaja en un posible empate con Barcelona (le ganó 3 a 0 de local y perdió 1 a 0 de visitante) y la tiene de momento en caso de igualar con Universidad Católica (la derrotó 2 a 1 en Chile). Con el combinado de Belo Horizonte está en desventaja porque cayó en Brasil 1 a 0, pero puede revertirla si lo supera en la Bombonera.

La situación de Boca en el ‘desempate olímpico’ del Grupo D de la Libertadores

Vs. Barcelona de Ecuador: tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador.

tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador. Vs. Cruzeiro de Brasil: de momento, está en desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte. Lo recibirá este martes en la Bombonera

de momento, está en desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte. Lo recibirá este martes en la Bombonera Vs. Universidad Católica de Chile: de momento, tiene ventaja porque se impuso 2 a 1 en Santiago. Lo recibirá el jueves 28 de mayo en la Bombonera.

El xeneize depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final. Si se impone en los próximos dos partidos, no dependerá de otros resultados y accederá a como líder del Grupo D. Con cuatro puntos, es decir un triunfo y un empate o viceversa, también avanzará mientras que en caso de sumar tres o dos unidades dependerá de cómo le vaya a Universidad Católica y a Cruzeiro, frente a Barcelona.

En contrapartida, puede quedar eliminado esta misma semana. Si cae frente a Cruzeiro y el próximo jueves Universidad Católica derrota a Barcelona, llegará a la última jornada sin chances matemáticas y tendrá que conformarse con el tercer puesto y decantar en la Copa Sudamericana, de la que participa River.

Si Boca pierde con Cruzeiro y Universidad Católica le gana a Barcelona, el xeneize quedará eliminado DOUGLAS MAGNO - AFP

Si Boca culmina en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo D, se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, pero accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental. El sorteo lo ubicó en una zona con rivales de jerarquía en sus respectivos países, pero sigue siendo el máximo favorito a quedarse con el primer puesto y también está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela como nadie el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.