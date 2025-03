Cuti Romero le pone fin a una lesión que le llevó tres meses de recuperación y vuelve en Tottenham

Cuando Cristian Romero salió a los 15 minutos del partido que Tottenham perdió por 4-3 ante Chelsea, el 8 de diciembre, se especulaba con que la recuperación de la lesión muscular le demandaría seis semanas. Pero los plazos fueron alargándose. “Lo del Cuti va un poco lento. Somos conscientes de que su lesión fue un poco diferente, y todavía tiene que cumplir algunos requisitos”, decía a fines de enero Ange Postecoglou, director técnico del equipo londinense.

Tres meses después, 91 días, Romero reaparecería este domingo para actuar unos minutos durante el partido que Tottenham jugará frente a Bournemouth, por la 28ª fecha de la Premier League. Así lo hizo saber Postecoglou, que ya incluyó al cordobés entre los suplentes –no ingresó– el último jueves, en la derrota como visitante por 1-0 frente a AZ Alkmaar, por los octavos de final de la Europa League. “Yo diría que sí, seguro que sí. Ya veremos cómo van las cosas”, expresó este sábado el entrenador sobre la reaparición del argentino.

La noticia es de especial interés para el seleccionado argentino, ya que Lionel Scaloni incluyó a Cuti en la convocatoria para la reanudación de las eliminatorias, ante Uruguay en Montevideo (21 de marzo) y Brasil en el Monumental (25). De acuerdo con fuentes del club inglés, desde el cuerpo técnico del seleccionado estuvieron en contacto con el de Tottenham para evaluar la viabilidad de la citación. De acuerdo con la respuesta física de este domingo, la idea es que Romero sea titular el jueves próximo ante AZ Alkmaar, choque clave para Tottenham, que cumple una campaña muy desteñida en la Premier League, con escasísimas posibilidades de clasificación para disputar las copas europeas en la próxima temporada.

Cristian Romero se pone a punto para reaparecer también en el seleccionado argentino; está citado para los encuentros del 21 (Uruguay en Montevideo) y el 25 de marzo (Brasil en Buenos Aires). MITCHELL LEFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En noviembre pasado, en la última ventana de las eliminatorias, Cuti Romero fue reemplazado al término del primer tiempo frente a Paraguay (1-2) por una lesión en un dedo de un pie, que le impidió estar cinco días después en la victoria sobre Perú. De regreso a Inglaterra, quedó al margen de tres partidos de la Premier y cuando volvió a los campos sufrió la grave lesión contra Chelsea.

Una de las razones del flojo desempeño de Tottenham (13°) en este curso es la prolongada ausencia del defensor surgido en Belgrano. Afrontó apenas 14 (12 por Premier League) de los 43 cotejos oficiales, cuando en la temporada anterior no estuvo en solamente tres encuentros por problemas físicos. Sin él, Tottenham perdió siete de 12 partidos por la Premier. La suya será una vuelta muy esperada en Tottenham, de la que también estará pendiente Scaloni.

Dibu Martínez, preservado

Emiliano Martínez fue noticia porque se perdió por primera vez un partido de Premier League en la temporada. No viajó a Londres como parte de la delegación de Aston Villa, que venció por 1-0 a Brentford. En principio no hay motivos de preocupación para el seleccionado, ya que el marplatense fue preservado, según expresó el entrenador Unai Emery, que se refirió de manera conjunta a su ausencia y la del delantero Marcos Asensio: “Ayer no se encontraban bien, con molestias musculares, pero no demasiado importantes. No estaban disponibles. Hemos decidido evitar riesgos con ambos jugadores. Esperemos que se recuperen para el miércoles”. La referencia del director técnico vasco es al desquite frente a Brujas por los octavos de final de la Champions League, tras el 3-1 de la ida en Bélgica.

Dibu Martínez estuvo ausente este sábado por primera vez en la temporada de la Premier League; Aston Villa lo preservó a raíz de una molestia muscular. Andrew Kearns - CameraSport - CameraSport

Emery elogió la actuación del reemplazante de Dibu, el sueco Robin Olsen: “Ha hecho un trabajo fantástico. Es una persona muy valorada en el vestuario. Ser el sustituto de Emi Martínez, el mejor portero del mundo, no es fácil y él siempre responde, como persona y como profesional”.

Con el empuje de Lautaro Martínez

Por el gol que le marcó a Feyenoord, venía de conseguir el récord de máximo goleador histórico de Inter en la Champions League, con 18 tantos. De regreso a la Serie A, competencia en la que el equipo de Milán defiende el título, Lautaro Martínez fue partícipe en un esforzado (revirtió un 0-2) 3 a 2 sobre Monza, triunfo con el que se aseguró el primer puesto al cabo de la 28ª fecha.

Quedaban poco menos de 15 minutos y el encuentro estaba 2-2 en el estadio Giuseppe Meazza. Llegó un centro del brasileño Carlos Augusto desde la izquierda, al que el Toro se arrojó para impactar de cabeza, muy encimado por el defensor Georgios Kyriakopoulos, que impactó la pelota con el cuerpo hacia su arco; cuando la estirada desesperada del arquero Stefano Turati despejó el balón, este ya había traspuesto la línea del arco por milímetros. Lautaro había marcado a los 26 minutos de la primera etapa, pero el gol no fue convalidado por el VAR.

Un toro: Lautaro Martínez recibe un patada de Danilo D'Ambrosio en busca de la pelota, en el encuentro que Inter le ganó a Monza por 3-2 para seguir primero en la liga de Italia. Luca Bruno - AP

Martínez jugó los 90 minutos, acumulando un desgaste que el entrenador Simone Inzaghi no pasó por alto. “Lautaro estaba cansado, pero no hay que preocuparse. Veremos cómo evoluciona en los próximos días”, expresó el DT, que también se refirió a Joaquín Correa, el delantero argentino que no tiene muchas oportunidades e ingresó en el último cuarto de hora: “Es un jugador muy versátil; ya lo había hecho conmigo en Lazio. A partir del 3-2 queríamos que Correa saliera como centrocampista”.

Lo más destacado de Inter 3 - Monza 2

Monza se puso 2-0 en el primer período, con goles de Samuele Birindelli y Keita Baldé. Inter descontó con Marko Arnautovic e igualó con Hakan Çalhanoglu, y en la embestida de Lautaro llegó a un triunfo muy festejado por todo lo que costó.

