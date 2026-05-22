Cuti Romero viajó a Córdoba para ver a Belgrano y los hinchas de Tottenham no le perdonan su ausencia en un partido clave

Tottenham se juega su futuro en la Premier League este domingo en la última fecha de la temporada. Tiene dos puntos más que West Ham y uno de los dos equipos descenderá. En el que para muchos es el partido más importante desde 1977 -cuando bajó de categoría por última vez-, los Spurs reciben a Everton, mientras que los Hammers son locales ante Leeds.

Sin embargo, la noticia en los días previos al partido de Tottenham -dirigido por el italiano Roberto De Zerbi- es la ausencia de su capitán, el defensor argentino Cristian Cuti Romero. Luego de haber sufrido una seria lesión hace algunas semanas, se sabía que el campeón del mundo en Qatar 2022 no jugaría más hasta el final de la temporada. De todas maneras, la recuperación de su esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha no le impidió al cordobés estar presente en el Tottenham Hotspur Stadium para alentar a sus compañeros. Si hasta celebró como un hincha más el golazo del delantero francés Mathys Tel ante Leeds. Sin embargo, en las últimas horas algo cambió.

Romero no estará el domingo en el estadio observando el crucial encuentro de sus compañeros. El cordobés decidió viajar a la Argentina para presenciar la final del Torneo Apertura entre Belgrano (el club donde se formó y llegó a primera) y River, que ese mismo día se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes. “Belgrano es sentido de pertenencia”, publicó el Pirata en sus redes sociales, junto con un video en el que se lo ve a Romero con la indumentaria de la selección argentina en el predio deportivo del Celeste, en Villa Esquiú.

La certeza de que el Cuti estaba en tierras mediterráneas y no en la capital inglesa provocó la ira de hinchas y periodistas fanáticos del Tottenham. Sobre todo, porque arrecian los rumores sobre su transferencia luego del Mundial: Barcelona y Atlético de Madrid son dos de los equipos que lo tienen en el radar. El descenso a la segunda división provocaría, además de un descalabro financiero, el desbande del plantel: las principales figuras de los Spurs optarían por emigrar.

Cristian "Cuti" Romero, capitán del Tottenham y hoy lesionado Justin Setterfield - Getty Images Europe

“Buen capitán del club, entonces”, ironizó el periodista de TalkSport Paul Hawksbee, quien además es abonado del Tottenham. Y continuó: “No está en el partido más importante del Tottenham desde 1976... Fiel hasta el final. El bueno y viejo Cristian”, agregó Hawksbee, enojado. Y cuando su compañero Tim Vickery, experto en fútbol sudamericano, le aportó más contexto acerca del viaje de Romero, Hawksbee se sacó de quicio: “¡Este fin de semana tendré la camiseta de River [rival de Belgrano, el equipo del Cuti]! ¡Me parece terrible!“.

Y continuó: “Él [por Romero] va a ver al equipo del que es hincha, en lugar de ser el capitán de un equipo que está amenazado con el descenso... y no está presente con sus compañeros ni con los demás jugadores lesionados. Pero, como dije, siempre pensé que Cristian Romero solo estaba de paso y que el Tottenham era una distracción después de la selección Argentina. Pero estoy bastante resentido. ¡Qué personaje!”, protestó.

El italiano Roberto De Zerbi, entrenador de Tottenham Mathieu Pattier - AP

Otro conductor televisivo, Adam Richman (presentará los partidos del Mundial en ITV) acudió a sus redes sociales para destrozar a Romero. Al igual que Hawksbee, Richman también es fanático de los Spurs: “Espero que todos tengan un buen fin de semana. Excepto vos, Cristian Romero... ¡sos un imbécil sin remedio!“, lo insultó.

El entrenador del equipo, el italiano De Zerbi, fue consultado en la conferencia de prensa previa al trascendental partido sobre si comprendí a los hinchas que criticaron a Romero por su decisión de viajar a la Argentina: “100 por ciento. Lo entiendo”, respondió. Y agregó: “Él (Romero) habló con el cuerpo médico y juntos decidieron ir a Argentina para completar la rehabilitación con el cuerpo médico argentino. Quiero ser claro: no soy tonto. Si entiendo que hay algún jugador que piensa más en sí mismo que en el club, no puedo ser el mismo Roberto, pero con Cuti Romero no puedo decir nada porque, en mi opinión, siempre ha tenido razón desde el principio hasta ahora. La decisión fue del cuerpo médico y creo que el hecho de que esté o no Romero en el estadio no cambiará nada”, zanjó el DT. Y completó: “Finalmente, no tengo tiempo para perder energía ni para distraerme con otras cosas. Tenemos que estar concentrados en el partido y tenemos jugadores lo suficientemente buenos para lograr nuestro objetivo.