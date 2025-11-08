Cuti Romero se lesionó en Tottenham vs. Manchester United, por la Premier League

La Premier League sigue estando en la cúspide del fútbol mundial. Lo tiene todo: los mejores jugadores, los mejores equipos, posiblmente a los mejores entrenadores y una escenografía a la altura del dessafío. En todas las fechas, se descubren grandes historias, partidos que quedan en el recuerdo. No fue la excepción el 2 a 2 entre Tottenham y Manchester United, que abrió este sábado la 11° fecha del campeonato, que lidera Arsenal.

Más allá del enorme espectáculo, en el que hubo tres goles en los últimos 10 minutos, se produjo otro motivo de preocupación para la selección argentina. Cuti Romero, una vez más, salió lesionado y causó revuelo en el cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni. El recio zaguero suele tener contratiempos físicos en continuado. De hecho, estaba volviendo de otra molestia física. Y antes de Mundial de Qatar, también expuso algunas dolencias.

Scaloni dio a conocer hace dos días la lista de futbolistas convocados para el amistoso de la selección argentina frente a Angola, previsto para el viernes 14 de noviembre en Luanda. Con Lionel Messi, dos llamados por primera vez y numerosas ausencias, incluyendo a los jugadores de los equipos de la Liga Profesional, el grupo se reunirá en Elche, España.

La nómina está liderada por el capitán y también la integra Romero, que fue reemplazado por Kevin Danso con molestias en el tobillo derecho a pocos minutos del cierre. Junto a Messi y la enorme duda de Cuti, estarán por primera vez Joaquín Panichelli, un delantero de 23 años del Racing de Estrasburgo que surgió en River y atraviesa un gran presente en Francia, con 10 goles en 14 partidos, y Gianluca Prestianni, que salió de Vélez, juega en Benfica y participó del reciente Mundial Sub 20.

OJO CON EL CUTI: tras sufrir unas molestias, Romero salió sustituido en el Tottenham a minutos del final del partido



Más allá de Romero (casi convierte de taco, la reacción de Senne Lammens fue estupenda) y la selección, se vivió una locura futbolera. Un partido mágico para abrir la decimoprimera jornada de la Premier League: Tottenham y Manchester United empataron 2 a 2, un resultado que metió a los londinenses en el tercer lugar.

Los visitantes se adelantaron en el marcador en la primera parte, con un tanto del camerunés Bryan Mbeumo, pero los locales remontaron en los últimos minutos con los goles del francés Mathys Tel y del brasileño Richarlison, en el descuento, lo que parecía cerrar la historia. Un golazo de fuera del área.

Richarlison selló el 2-1, que parecía definitivo; lo va a saludar Romero, ya en el banco Agencia AFP - AFP�

Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en la capital británica, el neerlandés Matthijs de Ligt apareció para sellar el empate con un cabezazo demoledor en una de las últimas acciones del partido (90+6′) y permitir a su equipo al menos mantener una serie de cinco juegos consecutivos sin perder.

Tras este resultado, los Spurs suman 18 puntos y se colocan en la tercera plaza provisional, igualado a puntos con el United y otros tres equipos: Liverpool, Sunderland y Bournemouth, que aún tienen que jugar sus partidos.

Los Reds, tras ganarle el martes a Real Madrid en la Champions League, jugarán el domingo contra el Manchester City, el segundo a uno del líder Arsenal, que este sábado visita a Sunderland, una de las revelaciones del campeonato.