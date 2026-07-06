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Memes: Inglaterra eliminó a México por los octavos de final del Mundial 2026 y aparecieron los mejores tuits
La selección europea venció a la anfitriona y sigue con vida en la Copa del Mundo; las reacciones de los usuarios en las plataformas digitales
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Inglaterra venció por 3-2 a México y clasificó a los octavos final de la Copa del Mundo. Con un doblete de Jude Bellingham y otro tanto de Harry Kane, los dirigidos por Thomas Tuchel se impusieron ante los locales que, a pesar de los intentos denodados por empatar, no pudieron atravesar la férrea defensa de los europeos.
Una vez que culminó el encuentro que se disputó en el estadio Azteca, los usuarios de las redes sociales se expresaron con memes y reacciones en favor de Inglaterra y en contra de México, quien quedó eliminado ante su gente.
Los mejores memes de Inglaterra - México
El loco: "Somos todos latinos"— Poirot (@Argenpoirot) July 6, 2026
Yo festejando que Inglaterra elimino a Mexico: pic.twitter.com/kOmEPhCLdb
MIRA EL PARTIDAZO QUE NOS ESTAN REGALANDO INGLATERRA Y MEXICO. EMOCIONA HERMANO!!!pic.twitter.com/oW5y9jVuvA— Amantes del TC (@AmantesdelTC) July 6, 2026
Literalmente el Mexico vs Inglaterra: pic.twitter.com/LXvu9QVAKF— Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) July 6, 2026