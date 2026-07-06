Memes: Inglaterra eliminó a México por los octavos de final del Mundial 2026 y aparecieron los mejores tuits

Inglaterra venció por 3-2 a México y clasificó a los octavos final de la Copa del Mundo. Con un doblete de Jude Bellingham y otro tanto de Harry Kane, los dirigidos por Thomas Tuchel se impusieron ante los locales que, a pesar de los intentos denodados por empatar, no pudieron atravesar la férrea defensa de los europeos.

Harry Kane convirtió el tercer gol de Inglaterra Eduardo Verdugo - AP

Una vez que culminó el encuentro que se disputó en el estadio Azteca, los usuarios de las redes sociales se expresaron con memes y reacciones en favor de Inglaterra y en contra de México, quien quedó eliminado ante su gente.

Los mejores memes de Inglaterra - México

El loco: "Somos todos latinos"



Yo festejando que Inglaterra elimino a Mexico: pic.twitter.com/kOmEPhCLdb — Poirot (@Argenpoirot) July 6, 2026

MIRA EL PARTIDAZO QUE NOS ESTAN REGALANDO INGLATERRA Y MEXICO. EMOCIONA HERMANO!!!pic.twitter.com/oW5y9jVuvA — Amantes del TC (@AmantesdelTC) July 6, 2026

Literalmente el Mexico vs Inglaterra: pic.twitter.com/LXvu9QVAKF — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) July 6, 2026