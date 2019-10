A Daniel Angelici no le gustó que el presidente de River Rodolfo DOnofrio tomara partido en el caso del empleado de seguridad despedido

La polémica por un empleado de seguridad que celebró junto con los jugadores de River en la Bombonera la clasificación a la final de la Copa Libertadores continúa. Daniel Angelici, presidente de Boca, catalogó como "un buen acto demagógico" que su par Rodolfo D'Onofrio le haya ofrecido trabajo a Néstor Portillo después de que la empresa para la que trabajaba desde hacía 11 años lo despidiera luego de viralizarse las imágenes de aquellos abrazos tras el partido.

"Me tiene sin cuidado si a D´Onofrio le pueda caer mal mi declaración. Yo no lo haría. Uno está trabajando, tiene que ser profesional. Puede ser hincha de un equipo pero si estás en un trabajo y una institución no podés hacer eso", profundizó Angelici, en declaraciones a radio La Red.

Portillo había explicado que cuando terminó el encuentro se acercó "porque siempre nos hacen rodear a los jugadores; inmediatamente que los abracé me llamaron a la base, discutí con un supervisor y al día siguiente me echaron. Me despidieron por incitación a la violencia. Me dijeron que no debía haberlo hecho, y que Boca pedía mi cabeza, pero yo no herí a nadie, no hubo violencia. Solo abracé a un jugador y les pedí que no festejaran desmedidamente y se fueran al vestuario". No obstante, el titular xeneize aseguró que "no le pediría a la empresa que lo deje sin trabajo. Lo podrían cambiar o ponerlo en otro lugar porque es una fuente laboral que escasea".

Fue como si el posterior ofrecimiento de D'Onofrio hubiese resquebrajado más esa grieta entre ellos que comenzó a hacerse más grande luego de la suspensión de la segunda final de la Copa Libertadores del año pasado, cuando hinchas de River agredieron al plantel xeneize camino al estadio. Si bien volvieron a verse y se mostraron juntos en algunos casos, nada parece acercarlos.

La aproximación que sí sorprende en semejante medida es con Juan Román Riquelme, con quien estuvo enfrentado en los tiempos como futbolista del ex número 10. No obstante, el 12 del diciembre, Riquelme hará su partido despedida en la Bombonera y el enlace entre ellos se hizo más frecuentes. "Hace dos o tres meses que no lo veo, pero tengo contacto con su hermano Cristian y con su representante porque se acerca el día de la fiesta y estamos afinando detalles. La última vez que lo vi a Román fue para hablar de este partido y siempre le dije que las puertas del club las tiene abiertas para que se integre desde el lugar donde crea que puede sumar", aseguró Angelici, y lanzó: "No hemos tenido nunca una conversación política, pero ojalá sea como vicepresidente. Es un ídolo del club y hay todo tipo de rumores que se hacen una pelota. Seguramente, cuando tenga una decisión la comunicará".

Daniel Angelici termina su mandato el mes próximo en Boca, a la sombra de los éxitos de River

Durante la misma entrevista, el presidente descartó que Mauricio Macri pueda volver al club. "Me gustaría, pero no hay ninguna posibilidad de que se meta en la política de Boca. La fórmula es Gribaudo-Crespi. Hablo seguido con Mauricio y me dijo que es una hermosa etapa de su vida superada, un ciclo terminado", informó. Y advirtió que, más allá de lo sucedido con Gustavo Alfaro por sus declaraciones luego de la eliminación ante River, "no se quiere ir, sino que sabe que hay elecciones y que serán las próximas autoridades las que tendrán la decisión".

Y lo mismo analizó sobre la continuidad de Carlos Tevez: "Lo fui a buscar en su mejor momento y vino. Estaré eternamente agradecido. Es un jugador de mucha jerarquía, que siempre dijo que quería retirarse en Boca y tienen que tomar la decisión las próximas autoridades cuando se le terrmine el contrato en diciembre".