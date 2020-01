Osvaldo se prepara para volver al fútbol tras más de tres años de inactividad Crédito: Prensa Banfield

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 14:31

Los registros marcan que el 12 de mayo de 2016 fue el último partido de Daniel Osvaldo como futbolista profesional. Aquel empate 1-1 de Boca y Nacional de Uruguay en Montevideo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores quedó marcado a fuego en su carrera: el técnico Guillermo Barros Schelotto lo puso cinco minutos, se fue solo al vestuario, fumó un cigarrillo y el club terminó echándolo días después. Nunca más volvió a un campo de juego y durante los últimos tres años y medio lideró la banda de rock "Barrio Viejo". Pero ahora decidió regresar y está realizando la pretemporada en Banfield, movilizado por un deseo particular a los 33 años.

"Se dio la oportunidad y no lo dudé. Mi viejo es hincha de Banfield y para darle una alegría al 'Pelado' decidí volver. Así que estoy agradecido al club que me da la chance, al grupo que me recibió de la mejor manera y a Falcioni, porque no es fácil agarrar a un jugador con tantos años de inactividad. Pero tanto el mundo del fútbol como la gente de Banfield me dieron muchos mensajes de aliento y cariño. Eso me dio energía y entendí que había tomado la decisión correcta", comentó Osvaldo en su primer contacto con la prensa luego de sumarse a los trabajos del Taladro desde el 3 de enero.

"Me siento muy bien físicamente. Pensé que iba a estar mal, pero hasta ahora me aguanto la misma carga que el grupo y termino cansados como todos, pero después me recupero bien. Ojalá pueda llegar bien a los primeros partidos, lo estamos evaluando día a día. Me adapté rápido a la carga, también tiene que ver mucho al cabeza: tengo unas ganas bárbaras y estoy como un nene que recién va a debutar. Eso no tiene que jugar en contra para no exigirme pero voy a seguir por este camino. No tengo metas de goles o partidos, sino estar a disposición", agregó el delantero ítalo-argentino.

Banfield será el club número 13 en la carrera de Osvaldo, que jugó en Huracán, Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Boca y Porto. Con cuatro títulos en su extensa carrera, el atacante también disputó 14 partidos con la camiseta de la Selección de Italia y marcó cuatro goles. ¿Cómo le fue en el Xeneize en sus últimos pasos en el fútbol argentino? Logró siete goles en 21 partidos. Pero todo terminó de la peor manera.

Quisieron hacerme quedar como que no era profesional. Si no sos profesional, no jugás 12 años en Europa y 6 en la Selección Italiana. Pero como me gusta el rock y miro recitales, se confunden cosas Daniel Osvaldo

"Yo de Boca no me fui solo, me echaron. Después tomé la decisión de dejar el fútbol porque estaba agobiado con el ambiente y por cómo me habían tratado. Me sentí muy maltratado y decidí dejar porque mi familia y yo estábamos sufriendo. Me vinieron bien estos años para tomarme un respiro y alejarme del ambiente para volver con todas las ganas", explicó el exfutbolista xeneize y habló del perfil que se generó alrededor de su figura.

"A los jóvenes intento darles el ejemplo del trabajo, que siempre lo tuve, más allá de que acá en la Argentina muchos quisieron hacerme quedar como que no era profesional. Si no sos profesional, no jugás 12 años en Europa y 6 en la Selección Italiana. Pero como me gusta el rock and roll y, en vez de mirar un partido me miro un recital, la gente piensa que uno no es profesional y confunde algunas cosas. Sobre todo ustedes, los periodistas, en realidad, que le meten esas cosas en la cabeza a la gente", comentó Osvaldo.

Otras frases de Daniel Osvaldo

Crédito: @Banfleld

Su relación con el periodismo. "No estoy enojado, pero muchas veces ustedes no se dan cuenta del poder que tienen con el que está del otro lado de la pantalla y dicen cosas que ni ustedes mismos saben que si son verdad o no. Y generalizo porque en el periodismo queda cada vez menos gente que respeta al futbolista y lo que no se tienen que olvidar es que si ustedes laburan, es gracias a nosotros. Eso acuérdenselo siempre".

"No estoy enojado, pero muchas veces ustedes no se dan cuenta del poder que tienen con el que está del otro lado de la pantalla y dicen cosas que ni ustedes mismos saben que si son verdad o no. Y generalizo porque en el periodismo queda cada vez menos gente que respeta al futbolista y lo que no se tienen que olvidar es que si ustedes laburan, es gracias a nosotros. Eso acuérdenselo siempre". Su retiro y su regreso. "Con el pasar de los años, la gente entendió y respetó mi decisión. Muchos me pedían volver, pero me sorprendió el cariño del hincha del fútbol en general, hasta hinchas de River me escribieron que estaban contentos de que volviera, eso es hermoso. Espero que cuando empiece a rodar la pelota, me sigan demostrando el mismo cariño, je".

"Con el pasar de los años, la gente entendió y respetó mi decisión. Muchos me pedían volver, pero me sorprendió el cariño del hincha del fútbol en general, hasta hinchas de River me escribieron que estaban contentos de que volviera, eso es hermoso. Espero que cuando empiece a rodar la pelota, me sigan demostrando el mismo cariño, je". El futuro de "Barrio Viejo", su banda de rock. "Con la banda vamos a seguir, pero a otro nivel. Recitales no vamos a poder dar, porque ahí me van a estar esperando y si me erro un gol abajo del arco va a ser porque canté el domingo o el sábado. Así que hay que evitarlo, pero vamos a seguir ensayando, grabando algunos temas y eso, pero ahora mi cabeza está 100% metida en el fútbol".

El retiro de su amigo Daniele De Rossi. "Ayer hablé con él y me sorprendió que me contó que iba a dejar. No lo quise convencer, le dije que era una tristeza enorme no verlo más en la cancha, pero es una decisión que tomó y hay que respetársela. Es un campeón, le va a ir bien en todo lo que se proponga, hay que mirar hacia adelante".

"Ayer hablé con él y me sorprendió que me contó que iba a dejar. No lo quise convencer, le dije que era una tristeza enorme no verlo más en la cancha, pero es una decisión que tomó y hay que respetársela. Es un campeón, le va a ir bien en todo lo que se proponga, hay que mirar hacia adelante". El gusto musical de sus compañeros. "Julio me había anticipado que había tres o cuatro a los que les gustaba tocar la guitarra y me dio el permiso para traerla. Vamos a estar toda la semana acá y está hermoso para tirarse abajo de un árbol y tocar un ratito la guitarra, es más que nada para despejar la mente"