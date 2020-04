Daniel Osvaldo: duras declaraciones contra Guillermo y el detalle de su pelea

El último partido de Daniel Osvaldo fue en Boca el 12 de mayo de 2016 Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Cada vez que puede, Daniel Osvaldo aprovecha su alto perfil para marcar las diferencias que tuvo con Guillermo Barros Schelotto en su paso por Boca. La salida del delantero de la institución xeneize resultó controvertida, y una vez más volvió a cargar contra el entrenador que le marcó la puerta de salida del club de la Ribera. "Siempre sentí que me provocaba", dijo Osvaldo.

"Nunca tuve buena relación, de movida sentí que me provocaba. No era el único igual, creo que eran más los que no lo querían que los que sí. Ni bien llegó, yo tenía el dedo chiquito del pie roto y jugaba infiltrado, pero decidí que no lo iba a hacer más y recuperarme. Tardé un montón porque me dolía, no me podía poner los botines, y él empezó a especular con que yo no tenía nada y me hacía el lesionado. Encima no me lo decía a mí, sino a un médico", contó en una entrevista con TNT Sports.

Si bien ya transcurrió un buen tiempo desde su salida de Boca en 2016, tras aquel partido ante Nacional, en el Parque Central en Montevideo, por el episodio en el que Guillermo lo encontró fumando en el vestuario, Osvaldo sigue sumando detalles de la relación entre ambos. "Cuando siento que me estás bastardeando no me voy a callar. La verdad es que me bastardeó bastante. Un día se puso a hablar conmigo y parecía que me hablaba buena onda, me dijo que quería sacar al jugador que fui en Europa, arrancó bien, hasta que me dijo: 'Por algo habrás jugado tantos años en Europa', y ahí le respondí: 'Evidentemente, por algo jugué. ¿Vos cuántos años jugaste en Europa? ¿Cuántos partidos tenés en la Selección, diez?'. Parecía que estaba hablando con Guardiola, una moral...".

La partida de Osvaldo fue caótica. Apenas terminó el recordado compromiso en Uruguay, el delantero dejó la cancha sin saludar a sus compañeros. Cuando todos volvieron al vestuario, encontraron al futbolista fumando, situación que fue interpretada como una falta de respeto y que derivó en una fuerte discusión con Guillermo. Luego, el Mellizo se reunió con los referentes del plantel, Carlos Tevez, Agustín Orion y Cata Díaz, para comunicarles que iban a tomar una decisión de peso. "Lo del cigarrillo fue una excusa, no era un pibito que recién arrancaba. No es lo ideal que un jugador fume, hay que ser consciente de eso, pero hay muchísimos jugadores que fuman. En Europa no es tan así, no les importa mucho lo que hacés en tu casa, mientras que rindas", dijo el actual atacante de Banfield.

Por otro lado, Osvaldo recordó el episodio del gas pimienta en la Copa Libertadores 2015, donde Boca fue eliminado de la competencia tras un reclamo de River en la Conmebol. "Me dio bronca que yo tenga que perder un partido porque un salame tira gas pimienta. ¿Dónde vivimos? No puede ser. Un idiota que tira gas pimienta y pagamos todos. No lo podía entender, una decepción, amargura tremenda, prefiero perder 4-0. No me gustaría salir a la cancha de River y que me tiren gas pimienta en los ojos, es un garrón para ellos. Pero después se politizó todo", remarcó. Y enseguida lo comparó con la agresión al micro de Boca por parte de los simpatizantes de River en la final de la Libertadores 2018. "Al final pasó lo mismo y se jugó igual, pasó peor, los piedrazos al micro de Boca y se jugó igual. Hay mucha demagogia, cuando es para vos es una locura, no podemos permitir esto, y cuando es en contra tuyo lo querés jugar igual, no está bueno eso. Fue triste para los hinchas de Boca, pero lo tenían merecido cualquiera de los dos, y River lo ganó bien, fue contundente. Boca lo podría haber ganado, sobre todo arrancando en ventaja, pero después hubo un par de cambios que no los entendió nadie y se dio vuelta al tortilla", expresó.

Finalmente, Osvaldo se refirió al apasionante desenlace de la última Superliga, que Boca le arrebató a River en los últimos minutos del torneo. "Yo decía '¿cómo hacen para perder puntos?'. Después, bueno, lo hermoso del fútbol, que uno piensa que River lo tenía ganado, había periodistas que le querían dar la copa cinco fechas antes y al final sorprendimos... Boca es Boca. Lo ganaron los pibes, Russo y Alfaro, que sacó muchos puntos y mantuvo a Boca cerca de la cima. Con Miguel hubo una renovación de aire, por ahí los jugadores la necesitaban".

