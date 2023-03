Darío Benedetto no quiere problemas con los árbitros, le pone picante a River y dejó varias frases para la polémica tras la nueva conquista de Boca ante Patronato

escuchar

Una noche perfecta que resultó como él quería y especialmente como Boca lo esperaba. Después de 40 días, Darío Benedetto volvió a ser titular en los xeneizes, en la final de la Supercopa Argentina, en Santiago del Estero, y todas las miradas se posaron en el centrodelantero. Respondió con tres goles para un nuevo título para el conjunto de la Ribera y cuando terminó el encuentro ante Patronato, aprovechó para dejar algunas palabras que permitieron comprender que todavía está molesto por la sanción de 4 fechas, que le dieron tras los gestos hacia el árbitro Facundo Tello, después de la final contra Racing, por el Trofeo de Campeones.

Por eso Benedetto comprendió que en este encuentro se iba a poner especial atención sobre su comportamiento. Resultó evidente que durante el partido el delantero no se mostró fastidioso y tampoco se acercó a Andrés Merlos, el árbitro de la final, para cuestionar algún fallo. “ No quiero saltar más porque si no me van a agarrar de punto . De a poco, estoy aprendiendo a sobrellevar esas cosas con los árbitros y creo que hoy estuve tranquilo, siempre que le hablé fue respetuosamente y espero desde ahora ser así”, contó el centrodelantero xeneize en ESPN.

Benedetto tuvo un regreso soñado, porque el delantero, de 32 años, llegó los 64 goles con la camiseta de Boca, pasó a Jorge Comas e igualó a Ricardo Gareca. Quedó en el puesto 21° de la tabla de goleadores históricos de la entidad de la Ribera. Además, cumplió 100 partidos como titular en Boca en 119 encuentros oficiales. Desde el 9 de octubre de 2022 que no marcaba y en aquella ocasión fue ante Aldosivi por la Liga Profesional.

En medio de la alegría por una nueva estrella para Boca, Benedetto además de remarcar que la figura del encuentro fue todo el equipo y que sus tres goles fueron como consecuencia de una buena tarea colectiva, aprovechó el momento para ponerle un poco de condimento a la rivalidad con River. Sin mencionar al conjunto de Núñez, el delantero conocía que con esta conquista el conjunto xeneize alcanzaba su título 52 a nivel nacional entre ligas y copas, por lo tanto superó a River en esa carrera. Incluso, que llegó a los 74 trofeos considerando logros nacionales e internacionales (el conjunto millonario cuenta con 69 ). En ese contexto es que Benedetto cerró con la frase: “ Una vuelta más. Somos los más grandes, somos los únicos ”.

Después, Benedetto charló unos segundos con TyC Sports, que lo juntó con Miguel Merentiel, y Pipa fue muy claro en su mensaje respecto a la lucha que mantienen por el puesto: “ Es más las boludeces que hablan que lo que hay . A mí me sirve tener competencia, a él también. Nos hace mejorar aún más. Después, todas las boludeces que hablan... es Boca, nosotros ya lo sabemos. Ya lo conozco de memoria, no le doy bola”. Y anregó: “ Lo importante es que nosotros dos estemos bien, con Luis (Vázquez) y Nico Orsini también, que haya una competencia sana está buenísimo ”.

Ante los rumores de un interés de Inter de Brasil, Benedetto no eludió la respuesta y reconoció que hay posibilidades de emigrar, pero no está con la cabeza en esas cuestiones: “Esa oportunidad está, pero yo estoy acá en Boca, nunca dije que me iba. Siempre digo que la gente se va a enterar primero por mí de lo que voy a hacer. Obviamente la propuesta está, pero no tengo pensado salir de Boca ”, sentenció.

La ironía de Boca

El arranque deportivo de Boca en 2023 fue algo agitado. Algunos resultados no resultaron como se pretendía y el rendimiento del equipo de Hugo Ibarra estuvo lejos del ideal. En ese contexto el conjunto de la Ribera llegó a esta nueva definición, la de la Supercopa Argentina y la coronación, la quinta durante la gestión de Juan Román Riquelme, empujó a la cuenta oficial del club a publicar un mensaje con un alto tono de ironía.

En la premiación, los futbolistas xeneizes lucieron una camiseta especial en la que se podía leer la frase “ Siempre Boca ”, que fue el lema elegido para celebrar un nuevo título en la historia de la institución. Sin embargo, todas las miradas terminaron por depositarse en lo que sucedía afuera de la cancha.

Es que pocos minutos después de la premiación, en la cuenta oficial de Boca, apareció un posteo en las redes sociales con una alta dosis de ironía: “ Nueva crisis en Boca #SiempreCampeones #SiempreBoca ”, publicó la cuenta de Twitter de la entidad de la Ribera.

