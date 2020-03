El desembarco en la Argentina de DAZN: la plataforma de streaming deportivo global Crédito: Prensa DAZN

DAZN estará pronto disponible en la Argentina. La plataforma de streaming de deportes anunció su primera etapa de expansión global a 200 países y territorios con una oferta de peleas y programas de boxeo de los cuales tiene los derechos a nivel mundial. Ese servicio incluirá a la Argentina. DAZN fue lanzada en 2016 para consumo en todo tipo de dispositivos y con presencia en ocho países: Austria, Brasil, Canadá, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Estados Unidos.

Cada lanzamiento llegó con la compra de derechos deportivos relevantes para cada mercado: la Serie A para Italia , el Moto GP para España y la liga local de fútbol para Japón, son algunos ejemplos de su estrategia. El menú de boxeo, que se estrenará con la pelea del mexicano Saúl "Canelo" Alvarez el 2 de mayo, será el primer contenido global que DAZN pondrá a disposición de los fanáticos de casi todo el mundo. El precio del servicio será comunicado en los próximos días. En España el valor es de 9,99 euros mensuales.

Joe Markowski , vicepresidente ejecutivo global de DAZN, le cuenta a LA NACION las razones que llevaron a la compañía a dar este paso: "La primera de todas es que tenemos el contenido globalmente. Desde que entramos a Estados unidos, compramos derechos de boxeo y hasta ahora hemos estado vendiendo esos derechos a los broadcasters de todo el mundo para determinadas peleas. Vimos que había una oportunidad estratégica de ganar mercados y convertirnos realmente en el primer broadcaster global en Internet. Tenía sentido usar esos derechos para expandirnos. En segundo lugar, tenemos una tecnología muy robusta que puede hacerlo muy rápidamente. No necesitamos construir nuevos servicios o nuevas plataformas para llegar a nuevos mercados, ya que estamos listos para acumular una audiencia global y grandes números de audiencias. En términos sencillos: podíamos hacerlo, necesitábamos hacerlo, y vimos muchos beneficios estratégicos en volcarnos de esta manera.".

Esos derechos globales de boxeo surgen desde los acuerdos firmados con las principales promotoras como Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA y GGG Promotions. DAZN dominó los títulos en los medios deportivos cuando anunció en octubre de 2018 un contrato firmado con Canelo Alvarez por 365 millones de dólares para que haga 11 peleas en 5 años. Según estimaciones del mercado, DAZN cuenta con 8 millones de suscriptores y desembolsó 6.100 millones de dólares en compras de derechos deportivos para un período de 5 años, a contar desde abril de 2019. El boxeo será el golpe que DAZN ahora dará en cada puerta para luego analizar cómo entrar con una oferta deportiva más amplia.

-¿Qué posibilidades hay de que DAZN ofrezca un menú deportivo más grande en los próximos meses en la Argentina y otros países de la región?

-El futuro de este plan es poder llegar a Argentina con una inversión que ya hicimos para encender nuestra plataforma. Inicialmente lo hacemos solo con boxeo, pero vamos a aprender mucho de los mercados argentinos, peruanos, chilenos. También de Australia y Reino Unido, por citar otros ejemplos. Podemos aprender mucho con esos datos. Y podremos decir que para nosotros tendrá sentido invertir más en Argentina . Lo bueno es que la data de consumo que recibimos la abrimos para nuevas oportunidades para contenidos. Tenemos cientos y cientos de indicadores de los dueños de derechos y de socios de distribución, productores de contenidos y dueños de contenido que quieren trabajar de nosotros. Esto nos da una tremenda ventaja en una base global de adquirir contenido y tomar decisiones basadas en nuestros datos. Estamos muy contentos con las oportunidades que se nos presentan.

-¿Qué condiciones deben darse para que DAZN decida lanzarse en un determinado país?

-Primero de todo, tener buen contenido. Necesitamos saber que si vamos a gastar dinero tiene que haber buen contenido que podamos comprar. En Argentina, tendría que ser una inversión específica en contenido de fútbol por la popularidad que tiene en este mercado. También necesitamos estar confiados en que la infraestructura de Internet y operacional es fuerte. Necesitamos saber que podemos entregarle contenido en alta definición a un porcentaje alto de audiencia fanática deportiva en nuestra plataforma como para justificar nuestra inversión en ese contenido. Y tercero, necesitamos saber que la audiencia en ese país disfruta consumir contenido en OTT, que están acostumbrados a suscribirse a servicios de OTT. Tenemos que estar confiados en que si compramos derechos exclusivos y los vamos a mostrar en forma exclusiva, vamos a tener altas posibilidades de traer a las audiencias a nuestra OTT en lugar de tenerlos en televisión lineal. Esas son las tres claves que nosotros analizamos antes de invertir en un mercado.

-Suele decirse que DAZN es "el Netflix de los deportes", ¿Se sienten cómodos con esa definición?

-Entiendo por qué la gente hace esa comparación, pero somos negocios muy diferentes. Nosotros estamos enfocados en la transmisión de contenido en vivo, y eso es un modelo negocio diferente. Cuando vos y yo miramos una pelea de boxeo, lo hacemos en vivo y la vemos al mismo tiempo. Eso significa que la plataforma para transmitirlo es distinta. Cuando miramos House of Cards en Netflix, lo hacemos en distintos momentos y on demand. Son negocios muy diferentes. Hay similitudes, claro, porque es el mercado de contenido basado en suscripción y Netflix es la mayor OTT del mundo. Estamos muy orgullosos de lo que Netflix alcanzó en nuestra industria, pero no nos queremos comparar con Netflix. No lo hacemos porque somos fundamentalmente negocios distintos y construidos sobre diferentes maneras de entretenimiento. Y estamos puramente enfocados en deporte.