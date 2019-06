Alexis Sánchez no encontró su mejor versión en Manchester United. Sufrió lesiones y no se adaptó al gigante: solo marcó 2 goles; en Chile se siente clave; en Brasil arrancó con un gol Fuente: AP

Ariel Ruya SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2019 • 23:59

Lionel Messi consiguió la Bota de Oro, con 36 goles, brilló en varios partidos de la temporada, pero se quedó con el corazón partido en los títulos: solo logró la Liga de España, frustrado en la histórica derrota en las semifinales de la Champions frente a Liverpool -una competencia que se convirtió en una obsesión- y perdió la final de la Copa del Rey frente a Valencia. Paulo Dybala es un 10 de colección, pero no logra despegar: suele ser suplente en Juventus, participó en 30 partidos en el torneo local y en 9 en la Champions, pero sin chispa, incómodo con Cristiano. Ángel Di María protagonizó corridas electrizantes en PSG, pero el nuevo desbarranco en Europa (2 goles), lo dejó a mitad de camino. Tres cracks que no deslumbraron en la última temporada -al menos, desde sus ambiciosos objetivos-, tres argentinos que ensayan relanzarse en la Copa América. Más allá, en otras selecciones, la cita se nutre de otras glorias individuales que toman este desafío como la plataforma de despegue hacia la cúspide. Algo así como retomar el brillo estelar a partir del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Neymar es un caso aparte: tuvo una temporada frustrante en PSG-en juego, títulos, polémicas y lesiones-, fue acusado de abuso y, atormentado, se corrió de la escena por la rotura de los ligamentos del tobillo derecho. Luis Suárez se operó del menisco de la rodilla derecha, se perdió la final de la Copa del Rey, luego de haber marcado 21 goles en la liga y apenas uno, en la Champions, para Barcelona. Arturo Vidal no se consolidó en el equipo catalán, Radamel Falcao se salvó del descenso con Mónaco, a dos puntos de Dijon -ganó 8 de 38 partidos- y Paolo Guerrero -35 años, 11 partidos y 6 goles en Inter, de Porto Alegre- estuvo complicado por lesiones. Y hay más casos, detrás del brillo de los ilustres, que no se exhibieron con la clase de casi siempre. La final de la Champions League marcó tendencia: apenas el arquero Allison y el artillero Firmino, de Liverpool, hoy en Brasil, son parte de la aventura en esta parte del mundo.

Coutinho: un crack que nunca se adaptó a jugar a la sombra de Messi. De Liverpool a Barcelona, en donde rara vez se siente pleno, acorralado por labores tácticas; es la figura de Brasil Fuente: Reuters

Ninguno de ellos representa el ítem de "los fuera de serie". Más allá de los argentinos, hay cuatro casos estelares de figuras mundiales de capa caída en su versión europea, que se sienten arropados en la Copa América. Para volver a volar. Un brasileño, Philippe Coutinho, un número 10 de los de antes adaptado a estos tiempos, de 27 años, juzgado en Barcelona con la lupa de los más exigentes. Un uruguayo, Edinson Cavani (32), un delantero eficaz que siempre se reflejó en Batistuta, mezclado en las eternas cuentas pendientes de PSG. Un colombiano, James Rodríguez (27), el dueño de una zurda excepcional, agobiado por lesiones y víctima de inconsistencias en Bayern Munich. Y un chileno, Alexis Sánchez (30), estrella en los dos títulos de Copa América -conseguidos frente a la Argentina- en 2015 y 2016, agazapado por molestias físicas y señalado en Manchester United.

Coutinho marcó dos goles y fue la figura de Brasil, en la victoria por 3 a 0 sobre Bolivia. Cavani anotó uno en la goleada por 4 a 0 de Uruguay ante Ecuador. James Rodríguez fue el conductor de Colombia, en el triunfo por 2 a 0 ante la Argentina. Y Alexis Sánchez, anoche, exhibió señales de su antigua categoría en el debut de Chile frente a Japón.

Siempre bajo la mágica sombra de Neymar, Coutinho debe convertirse en el líder del dueño de casa. "Neymar es necesario en cualquier selección del mundo. Es un gran jugador. Tenemos que suplir su falta con el juego colectivo. Ahora mismo me siento feliz aquí, con mis compañeros y mi gente. No tengo mucho que decir de Barcelona. Estoy agradecido por todo el apoyo que siempre me han dado. He pasado momentos difíciles porque dentro del campo no he rendido como esperaban, pero el fútbol es así... y estoy trabajando duro para mejorar", fue su reflexión. El Mago -cinco goles en la liga y 3 en la Champions-, se sintió incómodo en la estructura pragmática de Ernesto Valverde en Barcelona. Apagado, incapaz en la marca. En Brasil volvió a volar.

Cavani marcó menos goles y sufrió el colapso de PSG en la Champions. Bajó su promedio de efectividad y se quedó afuera en los octavos en una serie increíble; en Uruguay no falla Fuente: AFP

Los números de Cavani en PSG reflejaron su discontinua temporada. En la copa de Europa, anotó dos goles y sufrió la eliminación en los octavos de final con un irregular Manchester United, luego de ganar 2-0 en Inglaterra y perder 3-1 en su casa. Inalcanzable en su liga, el uruguayo anotó "solo" 18 tantos, lejos de los 33 de Mbappe. Seducido por Atlético de Madrid, cumplió seis temporadas en París, pero 2018/2019 fue la más floja. Quedó lejos de las dos anteriores: 39 (0,89 por partido) y 49 (0,98) gritos, respaldado en un campeonato sin equivalencias. "Cuando nos ponen el cartel de favoritos, por algo es", asume, mezclado en la buena energía que transmite el grupo que lidera el Maestro Tabárez.

James Rodríguez: agobiado por las lesiones, en Bayern Munich es una sombra. Se destacó en Colombia en el 2-0 ante la Argentina, pero en Europa suele fallar; lo mismo le pasó en Real Madrid Fuente: AP

Víctima de lesiones, James Rodríguez sufre en Bayern Munich, como tiempo atrás ocurrió en Real Madrid. Jugó poco (20 en la Bundesliga y 5 en la Champions) y no se destacó. En Alemania padeció nueve lesiones, todo un símbolo. Desgarro en el muslo izquierdo, dolores cervicales, una conmoción cerebral, dolores en los gemelos y hasta una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda -en noviembre de 2018-, fueron algunas de ellas. "Fue bonito ganarle a la Argentina después de tantos años", contó el excrack de Banfield.

Semanas atrás, Alexis Sánchez abrió su corazón, desabrido en Manchester United. "Me preocupa que la gente no haya visto lo mejor de mí, porque creo en mis habilidades como jugador. Creo en lo que soy. A veces estoy tranquilo porque sé qué puedo dar. Me habría gustado haber traído más alegría al club. Soy un jugador que, si no estoy en contacto con el balón, pierdo esa chispa. Juego al fútbol desde que tenía cinco años y si me quitan el balón, es como si perdiera la alegría", avisó. Agobiado por lesiones y lejos de su explosiva versión, solo anotó dos goles y estableció cuatro asistencias. Volvió con todo: anotó en el 4-0 sobre Japón.