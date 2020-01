El alivio para Bielsa: Leeds consiguió una gran victoria

Horas antes de la batalla, Marcelo Bielsa había sido elogiado, otra vez, por Pep Guardiola, el conductor de Manchester City y creador de una época en nuestro fútbol. En realidad, el exitoso entrenador suele inclinarse frente a la trayectoria humana del rosarino, en las últimas temporadas, en Leeds United, un equipo que busca recuperar los primeros planos desde la segunda división.

"Poveda es joven, tiene que jugar. En el City no pudo y creo que ir al Leeds es un desafío increíble para ser entrenado por Bielsa, uno de los mejores o quizás el mejor entrenador del mundo en términos de cómo ayuda a los jugadores a que sean mejores", se refirió Pep al joven de 19 años, un delantero de apenas 1,56m. "No hablé con Ian, pero de todos modos es una muy buena decisión para él. Tiene un poder increíble para desarrollarse y por la forma en que Leeds juega encaja perfecto por sus cualidades", advirtió, horas antes del encuentro frente a Milwall. El indirecto elogio, en realidad, no le había generado un impacto positivo al Loco, que no sólo no había ganado desde que empezó 2020, sino que estaba perdiendo en su casa por 2 a 0 a los 23 minutos del primer tiempo. Pero el fútbol es maravilloso, con o sin Bielsa.

En una reacción furiosa, cambió todo. Tanto es así que amagó con caer en la tercera posición y, producto de la impensada victoria -con vértigo, intensidad y precisión, atributos indispensables para el DT, que pocas veces logra-, se trepó otra vez en la cúspide del torneo. Toda una curiosidad: sólo había sufrido tropiezos en el año y, frente a la primera victoria, volvió a treparse a lo más alto.

Así, Leeds derrotó a Milwall por 3 a 2 tras estar 2 a 0 abajo, en el marco de la 29ª fecha de la segunda categoría de Inglaterra, el tradicional Championship. Los goles de Leeds fueron del inglés Patrick Bamford -2- y el español Pablo Hernández; para Milwall marcaron los británicos Shaun Hutchinson y Jed Wallace, de penal. Leeds suma 55 puntos, dos más que West Bromwich, que perdió con Cardiff por 2-1. Leeds jugará el próximo sábado contra Wigan, por la próxima fecha del torneo. Los dos primeros equipos ascenderán de manera directa a la Premier League y del tercero al sexto jugarán un torneo reducido por la tercera plaza.