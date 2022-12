De Paul tenía razón: la derrota con Arabia Saudita fue un buen resultado y lo mejor para la selección argentina está por venir

escuchar

A confesión de partes, ya se sabe lo que vendrá. Rodrigo De Paul hizo un hoyo en uno con sus declaraciones, quizá sin saberlo, al hablar de la derrota contra Arabia Saudita, en un debut que trajo zozobra puertas adentro, dudas y tembladerales hacia afuera. ¿Era la Argentina, el campeón de América, tan poderoso como se creía? Evidentemente, sí, ya entre los ocho mejores de Qatar 2022.

“Fue sumamente positivo, nos encontramos en una situación en la que no estábamos acostumbrados. Hacía mucho que no perdíamos y se vio el carácter, se vio qué tipo de grupo somos, era un momento para que nos levantemos entre nosotros”, dijo el mediocampista de Atlético de Madrid. No ahora, sino antes de la victoria con Australia.

Lionel Scaloni tomó decisiones arriesgadas tras la derrota con Arabia Saudita y la Argentina ya está entre los ocho mejores de Qatar 2002 Aníbal Greco - LA NACIÓN

Y, a la larga, parece haber tenido razón. ¿Una derrota puede sanar en vez de generar heridas? Para grupos vulnerables, irascibles, enemistados, seguramente, no, pero para uno que junta las manos antes de cada arenga, para uno que se compromete tanto como los Mosqueteros, claro que sí.

Lionel Messi abrió la cuenta

La derrota con Arabia Saudita ratificó muchas posiciones. La más importante, quizá la que no estaba a la luz, era que había algunos futbolistas que no estaban físicamente a la altura de un Mundial. Eso quedó en claro y no convendrá detenerse en menudencias.

La principal fue que empoderó -aún más- a Lionel Scaloni, lo liberó para tomar ciertas decisiones que, en su momento, comprometido con el plantel que ganó la Copa América, quizá, no hubiera tomado. Y el equipo fluyó, se liberó, sintió la brisa en las mejillas. Los apellidos rimbombantes, sean Romero, Paredes o Martínez, quedaron al servicio del equipo entre los suplentes. Ya se vería dónde más convendría su participación eventual.

Julían Álvarez ya parece inamovible en la selección argentina, que avanzó a los cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

La Argentina cortó sus precintos después del primer tiempo frente a México. En el segundo, ya no sentía las ataduras, le dio hilo a su imaginación. Ni que hablar con Polonia, con una victoria que se quedó corta. Y, ahora, a medida que avanza la competencia, parece todo mucho más oxigenado.

La definición de Julián Álvarez

#ARG 2-0 #AUS | 56’ | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Presión extrema de De Paul y definición, casi de espaldas, de Julián Alvarez ¡¡¡VAMOS ARGENTINAAAA!!! pic.twitter.com/RJsauaX44K — Televisión Pública (@TV_Publica) December 3, 2022

Ángel Di María es una pieza clave, el as de bastos, después de Lionel Messi en la mesa de truco. Y entra Alejandro “Papu” Gómez. La diferencia casi no se nota. Igual que con las ausencias de Paredes y Lautaro Martínez. El recambio funciona con Enzo Fernández y Julián Álvarez. ¿Por qué? Porque hay una estructura confiada y, sobre todo, confiable.

El cimbronazo a tiempo sirvió para que la Argentina se diera cuenta de que el campeón de América no era indestructible, pero sí que era un equipo peligroso, granítico y comprometido con la idea de un entrenador que, aunque novato, podía tener la mente sin nubarrones para marearse en un torneo sin GPS. Al Mundial no se iguala con nada, que quede claro.

El grupo fue indispensable para la clasificación del seleccionado argentino a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2002 Aníbal Greco - LA NACIÓN

Australia casi no pateó al arco y marcó un gol en contra, y la Argentina ya está entre los ocho mejores de Qatar 2022. Es cierto que el seleccionado no fue un torbellino que arreció contra el área amarilla. Tuvo paciencia. Se sintió seguro atrás y, como con cuentagotas, marcó las diferencias. Primero, Messi, con la repentización dentro del área. Fue la llave correcta para que se abrieran los candados. Después, Julián, tras una gran presión de De Paul en la salida; Álvarez se dio vuelta y ni falta le hizo parar la pelota, definió de primera, eso marca diferencias notorias en estos niveles. Y habla de la soltura de un seleccionado que va de menor a mayor, que poco a poco extiende las alas. Es lo mejor que le puede pasar en un Mundial.

¿ Qué más le dio la derrota con Arabia a la Argentina ? La sensación de que todas iban a ser finales de allí en más. Una derrota con México hubiera significado el final en la competencia. También una caída con Polonia. Sin proponérselo, el conjunto albiceleste se acostumbró y sobrellevó la presión de jugar partidos decisivos. Algo impostergable a partir de los octavos de final. La lección fue completa. Para Scaloni y para cada uno de los muchachos.