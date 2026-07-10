Declan Rice sufrió un virus y aumenta la incertidumbre en Inglaterra antes del duelo con Noruega

Las horas previas al cruce con Noruega por los cuartos de final del Mundial dejaron a Inglaterra con varias incógnitas abiertas. La principal pasa por Declan Rice, uno de los líderes del seleccionado de Thomas Tuchel, quien no participó de las últimas dos prácticas por un cuadro viral que se sumó a las molestias musculares que arrastra desde hace varios días. A esa situación se agrega la evolución del defensor Marc Guéhi, también con problemas físicos, en una jornada que puede resultar determinante para definir el equipo.

Según informaron medios británicos como The Sun y Daily Mail, Rice fue aislado del resto del plantel por precaución después de presentar un cuadro de enfermedad no especificado. La decisión buscó evitar posibles contagios dentro de la delegación inglesa, aunque puertas adentro existe optimismo respecto de que la situación esté controlada.

Se espera que el inglés Declan Rice pueda participar de la última práctica previa al duelo clave del sábado en Miami Charlie Riedel - AP

El volante de Arsenal, de 27 años, ya convivía durante el torneo con una molestia de origen neural que afecta la zona del isquiotibial y la espalda baja. De acuerdo con la BBC, el virus agravó ese cuadro y por ese motivo volvió a perderse un entrenamiento. Pese a ello, periodistas británicos que siguen de cerca al seleccionado inglés sostienen que la expectativa es que pueda estar disponible para enfrentar a Noruega, siempre que su evolución resulte favorable.

La práctica prevista para este viernes desde las 16 será un punto de referencia importante. Allí el cuerpo técnico evaluará el estado físico de Rice antes del duelo en Miami. Hasta el momento, desde la Federación Inglesa no hubo una confirmación oficial sobre su presencia.

Las dudas no terminan allí. El central titular Marc Guéhi también trabaja para recuperarse de una molestia en el isquiotibial que lo dejó al margen del entrenamiento del jueves. El defensor de Manchester City completó el encuentro frente a México sin problemas, aunque durante la semana sintió dolor en el tendón de la corva y su evolución también será seguida de cerca antes de confirmar la formación.

Gilberto Mora presiona al defensor Marc Guehi durante el duelo entre Inglaterra y México ULISES RUIZ - AFP

La situación genera un desafío adicional para Tuchel. Inglaterra ya sabe que no podrá contar con Jarell Quansah, el lateral derecho titular, suspendido por dos partidos tras la expulsión sufrida frente a México, por lo que una eventual ausencia de Guéhi reduciría todavía más las alternativas para rearmar la defensa.

En ese contexto, una de las noticias positivas pasa por Reece James. Tanto The Sun como ESPN señalaron que el lateral volvió a entrenarse con normalidad después de superar sus molestias musculares y aparece como una opción para reaparecer frente a Noruega, luego de estar dos partidos en el banco.

Erling Braut Haaland, el goleador de Noruega y de Manchester City, en un entrenamiento con su selección; a su lado, Martin Odegaard FRANCK FIFE - AFP

Del otro lado tampoco reina la tranquilidad. El seleccionado noruego atravesó durante los últimos días algunos casos de enfermedad dentro de la delegación. El capitán Martin Odegaard reconoció que hubo integrantes del grupo que se sintieron mal, aunque minimizó la situación al asegurar que “no es nada importante” y expresó su confianza en que todos estarán disponibles para el compromiso del sábado. El entrenador Stale Solbakken, incluso, relativizó las versiones sobre un brote y sostuvo que los futbolistas se encuentran en condiciones de jugar.

Con ese escenario, Inglaterra afrontará la última práctica antes de los cuartos de final con varios interrogantes todavía sin resolver. Rice y Guéhi concentran la mayor atención médica, mientras Tuchel espera recibir respuestas positivas para definir un equipo que buscará un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.